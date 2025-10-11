  1. Clients Privés
Folklore et de tradition Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

ATS

11.10.2025 - 14:31

Environ 25'000 personnes ont assisté samedi matin au traditionnel défilé de l'Olma, selon une estimation de la police municipale de Saint-Gall. Le Valais, canton invité, s'est présenté avec beaucoup de folklore et de tradition.

Plus de 700 Valaisans et Valaisannes ont représenté leur canton lors du défilé de l'OLMA à Saint-Gall.
Plus de 700 Valaisans et Valaisannes ont représenté leur canton lors du défilé de l'OLMA à Saint-Gall.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 14:31

11.10.2025, 14:34

Costumes traditionnels, yodleurs, joueurs de tambour, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des Alpes: plus de 700 Valaisans et Valaisannes ont défilé dans les rues de Saint-Gall où ils ont reçu un accueil chaleureux. Divers animaux, dont des vaches, des moutons, des chèvres et des saints-bernards, accompagnaient le cortège.

Tradition. Le Valais lance une fête autour du pain de seigle

TraditionLe Valais lance une fête autour du pain de seigle

Le Valais s'est mis en scène sous la devise «Wow Wow Wallis». Sur le site de la foire agricole, le canton présente ses nombreuses facettes, comme la diversité de ses dialectes alémaniques et francophones. Des spécialités culinaires sont également proposées.

C'est la troisième fois après 1969 et 1996 que le Valais est l'invité d'honneur de la foire saint-galloise.

