Le Verbier Festival est le lauréat 2024 du Prix culture et économie remis par l'Etat du Valais. Fondé en 1994, le festival est devenu un rendez-vous incontournable sur la scène de la musique classique. Le Prix est doté de 20'000 francs.

Des musiciens de la Verbier Festival Academy donnent un concert sur une terrasse en 2021 (archives). ATS

Créé par Martin Engstroem, le festival s'est construit sur trois axes, rappelle mardi le canton dans un communiqué. Une académie, qui propose plus de 100 masterclasses et représentations par an. Un orchestre de chambre, le Verbier Festival Chamber Orchestra, constitué de musiciens membres d'ensembles internationaux de premier plan. Et un laboratoire, l'UNLTD, qui stimule l'innovation et le partage culturel.

Chaque été, le festival propose près de 300 événements et concerts qui attirent un public suisse et international dans la station bagnarde. En 2022, son impact économique était estimé à 55 millions de francs sur la région de Bagnes et le Valais. Il s'agit d'un «acteur culturel, artistique et économique de premier plan», souligne le communiqué. La prochaine édition du festival se tiendra du 18 juillet au 4 août 2024.

