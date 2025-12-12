  1. Clients Privés
Spectacle de lumière Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit

ATS

12.12.2025 - 10:01

C'est une première dans le Val d'Hérens (VS): du 6 décembre au 6 janvier, le village d'Evolène se transforme en scène à ciel ouvert. Un spectacle de sons et de lumières habille les bâtiments de la rue Centrale de 17h00 à 22h00 chaque soir.

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery
Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Le spectacle projeté évoque un récit légendaire où une fée tombe amoureuse d'un berger.

Le spectacle projeté évoque un récit légendaire où une fée tombe amoureuse d'un berger.

Photo: ATS

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Les bâtiments de la rue Centrale d'Evolène (VS) - dont l'église du village - s'illuminent le soir du 6 décembre au 6 janvier.

Les bâtiments de la rue Centrale d'Evolène (VS) - dont l'église du village - s'illuminent le soir du 6 décembre au 6 janvier.

Photo: ATS

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Il s'agit de la première édition d'Evolène en lumière.

Il s'agit de la première édition d'Evolène en lumière.

Photo: ATS

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery
Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Le spectacle projeté évoque un récit légendaire où une fée tombe amoureuse d'un berger.

Le spectacle projeté évoque un récit légendaire où une fée tombe amoureuse d'un berger.

Photo: ATS

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Les bâtiments de la rue Centrale d'Evolène (VS) - dont l'église du village - s'illuminent le soir du 6 décembre au 6 janvier.

Les bâtiments de la rue Centrale d'Evolène (VS) - dont l'église du village - s'illuminent le soir du 6 décembre au 6 janvier.

Photo: ATS

Le village d'Evolène (VS) scintille à la tombée de la nuit - Gallery. Il s'agit de la première édition d'Evolène en lumière.

Il s'agit de la première édition d'Evolène en lumière.

Photo: ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:01

12.12.2025, 10:31

Même l'Eglise d'Evolène s'illumine pour l'occasion. Le spectacle de huit minutes projeté sur les différentes façades en continu raconte la légende de la fée d'Evolène.

Il est dit qu'autrefois, une fée solitaire et mélancolique vivait dans une grotte située au-dessus du village. Un jour commence son histoire d'amour avec un jeune berger.

Le film projeté lors de cette première édition d'Evolène en lumière conte les dessous de ce récit romantique légendaire. En plus de l'expérience immersive, le public pourra profiter du traditionnel village hivernal d'Evolène qui prendra place du 26 au 30 décembre.

