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Théâtre Les 50 ans de la Bourse suisse des artistes avec 70 artistes

ATS

14.4.2026 - 09:31

La Bourse suisse des artistes débute mercredi sa 50e édition. Pendant quatre jours, près de 70 artistes présentent à Thoune le meilleur des arts de la scène. Ce rendez-vous annuel est à la fois un événement grand public et un salon professionnel.

La chanteuse de Bienne Phanee de Pool est l’une des artistes qui participent à l'ouverture de la 50e Bourse suisse des artistes à Thoune mercredi. Cette édition anniversaire se poursuit jusqu’au 18 avril. (archives)
La chanteuse de Bienne Phanee de Pool est l’une des artistes qui participent à l'ouverture de la 50e Bourse suisse des artistes à Thoune mercredi. Cette édition anniversaire se poursuit jusqu’au 18 avril. (archives)
ATS

Keystone-SDA

14.04.2026, 09:31

14.04.2026, 09:45

Un gala, «où toute la diversité des arts de la scène est célébrée», selon les organisateurs, donnera le coup d’envoi mercredi soir à cette édition anniversaire.

Dès l’ouverture, la scène fera la part belle aux différentes disciplines des arts de la scène. Ainsi, la Biennoise Phanee de Pool mêle pop, chanson, spoken word et humour. La Jurassienne Eugénie Rebetez combine danse, chant et humour. Quant à Matthias Romir, jongleur expressif et clown dépressif, il explore les frontières entre jonglage, art clownesque et théâtre d’objets.

La soirée sera animée par le duo Ohne Rolf de Lucerne, connu pour son humour verbal et qui s’est fait un nom depuis deux décennies sur les scènes de cabaret. L’historien et humoriste Benedikt Meyer proposera un spectacle retraçant les 50 ans de la Bourse suisse des artistes. La scène politique sera notamment représentée par Stefan Engler, le président du Conseil des Etats (Centre/GR).

Une vitrine pour les projets actuels

Parmi les autres temps forts, on peut évoquer la danseuse verticale la Bâloise Rebekka Gather ainsi que d'autres noms connus en Suisse alémanique comme l'actrice schaffhousoise Lara Stoll, l'humoriste turco-alémanique Cenk, une musicienne et performeuse suisso-britannique, installée à Zurich, Jane Mumford, ou encore la Famiglia Dimitri, des descendants du célèbre clown tessinois Dimitri, qui présenteront de courts extraits de leurs productions actuelles. La Bourse accueillera également jeudi la demi-finale des Championnats suisses de slam poetry.

En plus de ces événements destinés au grand public, la Bourse des artistes fait se rencontrer des artistes de Suisse et de l’étranger avec des agences et des programmateurs de théâtre. Des événements de réseautage tels que des ateliers et des tables rondes sont donc au programme.

Cette manifestation est organisée par l’association professionnelle t. Professions du spectacle suisse. L’an dernier, environ 1200 personnes ont fréquenté chaque jour la Bourse des artistes.

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