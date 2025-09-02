  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Arts Les bourses de la Ville de Genève remises à deux lauréats

ATS

2.9.2025 - 18:30

La Ville de Genève a décerné mardi soir ses traditionnelles bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland à la jeune création contemporaine. D'une valeur de 10'000 francs chacune, elles ont été remises à Luca Rizzo, dans le domaine des arts appliqués, et à Yoan Mudry, dans celui des arts plastiques.

La Ville de Genève a décerné mardi soir ses traditionnelles bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland à la jeune création contemporaine. Les projets des lauréats sont exposés jusqu'au 5 octobre dans les espaces du Commun.
La Ville de Genève a décerné mardi soir ses traditionnelles bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland à la jeune création contemporaine. Les projets des lauréats sont exposés jusqu'au 5 octobre dans les espaces du Commun.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 18:30

02.09.2025, 18:38

Designer et artiste genevois d'origine italienne, né en 1992, Luca Rizzo a développé des figures céramiques émaillées et textiles inspirées par l'art liturgique, la théogonie gréco-romaine et la Renaissance italienne. Le jury a été conquis par cette «hybridation originale de médiums artisanaux mis en tension» et par une installation «peuplée d'objets-créatures à la fois familiers et étrangers.»

Quant à Yoan Mudry, né en 1999 et également diplômé de la HEAD, il aborde, dans la série de peintures «A Brief History of Humanity and How It Will End», notre rapport à la crise économique et aux catastrophes écologiques. Le jury «a particulièrement apprécié le regard singulier et teinté d'humour» posé par l'artiste «sur des enjeux sociétaux et les crises du monde actuel.»

Installations, photographies, sculptures, peintures, design de mode, impressions: les travaux des dix nominés sont exposés dans les espaces du Commun, au Bâtiment d'art contemporain, jusqu'au 5 octobre. Des visites guidées seront organisées.

www.centre.ch

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières
Un iceberg géant vieux de 39 ans fond au large de l'Antarctique
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme