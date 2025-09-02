La Ville de Genève a décerné mardi soir ses traditionnelles bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland à la jeune création contemporaine. D'une valeur de 10'000 francs chacune, elles ont été remises à Luca Rizzo, dans le domaine des arts appliqués, et à Yoan Mudry, dans celui des arts plastiques.

Keystone-SDA ATS

Designer et artiste genevois d'origine italienne, né en 1992, Luca Rizzo a développé des figures céramiques émaillées et textiles inspirées par l'art liturgique, la théogonie gréco-romaine et la Renaissance italienne. Le jury a été conquis par cette «hybridation originale de médiums artisanaux mis en tension» et par une installation «peuplée d'objets-créatures à la fois familiers et étrangers.»

Quant à Yoan Mudry, né en 1999 et également diplômé de la HEAD, il aborde, dans la série de peintures «A Brief History of Humanity and How It Will End», notre rapport à la crise économique et aux catastrophes écologiques. Le jury «a particulièrement apprécié le regard singulier et teinté d'humour» posé par l'artiste «sur des enjeux sociétaux et les crises du monde actuel.»

Installations, photographies, sculptures, peintures, design de mode, impressions: les travaux des dix nominés sont exposés dans les espaces du Commun, au Bâtiment d'art contemporain, jusqu'au 5 octobre. Des visites guidées seront organisées.

