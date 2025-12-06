  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Les créateurs du FFFH quittent le festival de cinéma biennois

ATS

6.12.2025 - 09:55

Les créateurs du Festival du film français d'Helvétie (FFFH), Charlotte Masini et Christian Kellenberger, quittent leurs fonctions avec effet immédiat. L'avenir du festival est incertain, mais tous deux veulent que le cinéma français continue de «briller» à Bienne.

Le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) attire quelque 20'000 spectateurs chaque année (image d'illustration).
Le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) attire quelque 20'000 spectateurs chaque année (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

06.12.2025, 09:55

Leur décision a été annoncée samedi dans un communiqué. Elle pose la question de la pérennité du festival. «Nous n'excluons pas de continuer à participer à l'avenir, mais dans un rôle encore à définir», a indiqué Christian Kellenberger dans une interview parue dans Le Journal du Jura.

«Comme on le sait, personne n'est irremplaçable, l'essentiel est que la passion, la compétence et l'attachement à la ville, ainsi que l'identification au cinéma français, soient préservés», a-t-il précisé. «Il est aussi possible qu'un tout nouveau projet voie le jour», a ajouté Charlotte Masini.

Deux options se présentent donc: la reprise du festival dans son intégralité, avec le paiement d'une licence, ou quelqu'un peut créer un tout nouvel événement. Le départ du duo est motivé par des raisons de santé.

Les plus lus

Les Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»
La charge de travail explosive d'une procureure valaisanne a conduit à un drame
Un adolescent tué dans un accident au Tessin
Quatre morts dans un accident de la route dans l'Ain
Ferrari et Lewis Hamilton, une union qui a viré au «cauchemar»