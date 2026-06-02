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Grand Conseil Le canton de Vaud n’imposera pas de «couvre-feu» à sa population féline

ATS

2.6.2026 - 16:32

Le Grand Conseil vaudois ne souhaite pas entraver les chats du canton. Sa majorité de droite a refusé mardi un postulat qui demandait de réfléchir à des mesures pour réduire l'impact du félin sur l'environnement.

Les députés vaudois ne veulent pas limiter la population de chats dans le canton (image symbolique).
Les députés vaudois ne veulent pas limiter la population de chats dans le canton (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 16:32

02.06.2026, 16:41

Porté par Mathilde Marendaz (Ensemble à gauche – POP) et Sébastien Humbert (Vert'libéraux), ce postulat évoquait «la menace» du chat sur la biodiversité, notamment par ses attaques sur les oiseaux et les bactraciens.

Se référant à des études récentes, le texte soulignait ainsi que les 1,7 million de chats recensés en Suisse tueraient chaque année 30 millions d'oiseaux et un demi-million de reptiles et d'amphibiens.

Pour les postulants, les chats, et plus précisément leurs litières, posent aussi un problème environnemental. Des litières minérales qui constituent entre 5% et 10% des mâchefers (les résidus des déchets incinérés), ce qui représente entre 40'000 et 80'000 tonnes par année de déchets en Suisse.

Le postulat demandait au Conseil d'Etat d'étudier la faisabilité de diverses mesures, comme l'enregistrement obligatoire des chats ou des limitations en matière d'importation et d'élevage. Il préconisait aussi, entre autres, de promouvoir le recours aux litières végétales.

Pas sérieux

Adopté à l'unanimité (moins une abstention) en commission, le postulat s'est heurté mardi au bloc PLR-UDC. «Ce postulat, 'chat' va pas le faire», a ironisé Xavier de Haller, mettant en doute «le sérieux» et «l'application» des mesures évoquées dans le postulat.

Vaud. Le Parlement rend un vibrant hommage à Rebecca Ruiz

VaudLe Parlement rend un vibrant hommage à Rebecca Ruiz

Comme le député PLR, plusieurs élus de droite ont particulièrement tiqué sur l'une des mesures listées dans le texte, à savoir l'instauration de couvre-feux nocturnes pour les chats.

Des députés de gauche ont relevé qu'il ne s'agissait que d'une «panoplie de mesures» et qu'il reviendrait au Conseil d'Etat de sélectionner les meilleures solutions, mais la majorité de droite n'a pas été convaincue. Evoquant même «une perte de temps», elle a demandé à abréger les débats et à passer au vote. Celui-ci s'est conclu par un refus du postulat par 63 voix, contre 57 «oui» et huit abstentions.

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