Après plus de 20 ans d'absence, les Fêtes du Rhône auront lieu du 5 au 8 septembre à Sion, Monthey et Viège. Pour marquer l'événement, la Médiathèque Valais – Sion et les Archives de l’Etat du Valais présentent l'exposition «Un fleuve en fête» qui revient sur près d’un siècle de célébrations étalées entre 1926 et l’an 2000.

ATS

ATS

Pour monter cette exposition, «on s'est d'abord interrogé sur les liens qu'entretenait le Valais avec ces fêtes, quelle était leur histoire et ce que signifie réellement 'célébrer un fleuve'», explique à Keystone-ATS Denis Reynard archiviste à l'Etat du Valais. Avec à la clé, une plongée dans les «diverses facettes des festivités».

Nées dans le Sud de la France en 1926, à Tournon, puis gagnant peu à peu la Suisse et remontant le cours du Rhône jusqu’à Sierre à deux reprises, les Fêtes du Rhône rassemblaient dans la ville désignée des délégations de tout le bassin rhodanien. Elles permettaient de «faire se rencontrer les populations qui vivent le long du fleuve et de créer des liens», ajoute Denis Reynard.

Le programme comportait des rituels d’offrandes, des activités culturelles, artistiques et littéraires – parfois très innovantes – étalées sur plusieurs jours.

Exposition thématique

«Dès l'entre-deux-guerres, la volonté se dessine, côté français, de contrebalancer le développement du Rhin», complète-t-il. Au-delà de l’aspect festif et folklorique, ces rendez-vous étaient ainsi l’occasion de réunir des congrès scientifiques pour discuter de la gestion du fleuve, que ce soit en matière d’ingénierie, d’économie ou de commerce.

C'est cette diversité que l'exposition met en scène de manière thématique. «Le propos est illustré par des éléments provenant des Fêtes du Rhône tenues en Valais principalement, mais aussi du reste de la Suisse romande ainsi que de la France avec un ancrage historique et chronologique», précise Denis Reynard.

L’archiviste espère que cette exposition et le retour des Fêtes en septembre suscitent des recherches plus approfondies sur cette manifestation dont beaucoup d'archives «restent à repérer et à exploiter». «Un fleuve en fête. Un siècle de Fêtes du Rhône entre Suisse et France» est à voir du 22 août jusqu'au 31 octobre au centre culturel Les Arsenaux à Sion. Des visites commentées ainsi qu’une conférence sont prévues, indique mercredi le canton dans un communiqué.

Retour en septembre

Très populaires, les Fêtes du Rhône ont eu lieu presque chaque année jusque dans les années 1960 – à l'exception des années de guerre. Elles s'espacent de plus en plus les décennies qui suivent.

La dernière édition en date a été célébrée en 2000 dans la commune française de Vaulx-en-Velin après des haltes à Lyon, Avignon, Valence ou encore Marseille. Côté suisse, c'est Genève qui avait accueilli la manifestation en premier en 1929 (puis en 1965). Il y a ensuite eu Lausanne-Ouchy en 1934 (puis 1946 et 1979), Sierre en 1948 et 1969 ou encore Monthey en 1984. Vevey, Morges, La Tour-de-Peilz et Port-Valais ont, elles aussi, été hôtes de l’événement au cours du XXe siècle.

Difficile d'articuler les raisons qui expliquent pourquoi l'enthousiasme s'est étiolé. Mais pour le président de l'association des Fêtes du Rhône Pierre-François Mettan, qui a relancé l'événement, il est temps de «recoller les morceaux. De refaire de ce fleuve un trait d'union non seulement entre les populations mais aussi entre les générations et les milieux sociaux», indique-t-il à Keystone-ATS.

Vers une pérennisation?

Cette 35e édition, qui aura lieu en septembre à Sion, Monthey et Viège s'inscrit directement dans la tradition avec plusieurs expositions, une création musicale «Le Chant du Rhône» ainsi qu'un colloque scientifique. Deux fêtes populaires sont programmées à Sion et à Viège, ce qui permettra pour la première fois d'intégrer le Haut-Valais à la manifestation.

La ville de Lyon, qui est l'hôte d'honneur des 35es Fêtes du Rhône, réfléchit à organiser la 36e édition dans le cadre de son festival «Entre Rhône et Saône». Certains détails doivent encore être réglés, «mais pérenniser ces Fêtes serait une belle réussite», relève encore Pierre-François Mettan qui travaille sur le projet avec son comité depuis plus de deux ans.

zd, ats