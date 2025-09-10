  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Culture Les Journées du matrimoine reviennent à Lausanne et ailleurs

ATS

10.9.2025 - 11:04

Les Journées du matrimoine, organisées par l'association Sujettes, reviennent à Lausanne du 19 au 21 septembre 2025. Cet événement gratuit vise à mettre en lumière les contributions des femmes et des minorités dans les domaines culturels, artistiques et politiques.

A Lausanne, les Journées du matrimoine mettront en lumière l'héritage d'Alice Rivaz, de Flora Ruchat-Roncati et d'Iris von Roten (image d'illustration).
A Lausanne, les Journées du matrimoine mettront en lumière l'héritage d'Alice Rivaz, de Flora Ruchat-Roncati et d'Iris von Roten (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 11:04

10.09.2025, 11:13

Pour leur deuxième édition, les Journées du matrimoine (JDM) proposent plus de 30 activités durant le week-end. Au programme notamment une table ronde sur l'héritage d'Alice Rivaz, Flora Ruchat-Roncati et Iris von Roten, une visite interactive sur les activités féminines au Moyen-Age à Lausanne, une balade queer ou encore un coup de projecteur sur les femmes de spectacle.

L'association Sujettes rappelle que derrière l'effervescence des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end, le matrimoine, soit l’héritage culturel des femmes, reste largement invisible. Sur plus de 400 événements annoncés, seuls quinze lui sont consacrés.

L'édition 2025 des JDM rassemble de nombreux partenaires, dont le MCBA, le mudac, Photo Elysée et L'éprouvette (UNIL). En 2024, la 1ère édition avait proposé 22 événements, fréquentés par 520 personnes.

A noter que l'association Lavaux Patrimoine mondial participe pour la première fois à ces Journées du matrimoine. L'héritage des femmes dans l'histoire vitivinicole de Lavaux sera mis en lumière lors de quatre rendez-vous avec des figures locales féminines.

www.sujettes.ch

Les plus lus

Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
L’armée ukrainienne se servirait des Russes encerclés comme appât
«Le Hitler de notre époque!» : Trump pris à partie lors d’un dîner en ville
«On pensait être plus nombreux» : des mobilisations limitées à la mi-journée en France
La Pologne saisit l’Otan et demande l’activation de l’article 4
Didier Deschamps : «Ça ne doit pas arriver, c’est inadmissible»