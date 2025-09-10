Les Journées du matrimoine, organisées par l'association Sujettes, reviennent à Lausanne du 19 au 21 septembre 2025. Cet événement gratuit vise à mettre en lumière les contributions des femmes et des minorités dans les domaines culturels, artistiques et politiques.

A Lausanne, les Journées du matrimoine mettront en lumière l'héritage d'Alice Rivaz, de Flora Ruchat-Roncati et d'Iris von Roten (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour leur deuxième édition, les Journées du matrimoine (JDM) proposent plus de 30 activités durant le week-end. Au programme notamment une table ronde sur l'héritage d'Alice Rivaz, Flora Ruchat-Roncati et Iris von Roten, une visite interactive sur les activités féminines au Moyen-Age à Lausanne, une balade queer ou encore un coup de projecteur sur les femmes de spectacle.

L'association Sujettes rappelle que derrière l'effervescence des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end, le matrimoine, soit l’héritage culturel des femmes, reste largement invisible. Sur plus de 400 événements annoncés, seuls quinze lui sont consacrés.

L'édition 2025 des JDM rassemble de nombreux partenaires, dont le MCBA, le mudac, Photo Elysée et L'éprouvette (UNIL). En 2024, la 1ère édition avait proposé 22 événements, fréquentés par 520 personnes.

A noter que l'association Lavaux Patrimoine mondial participe pour la première fois à ces Journées du matrimoine. L'héritage des femmes dans l'histoire vitivinicole de Lavaux sera mis en lumière lors de quatre rendez-vous avec des figures locales féminines.

www.sujettes.ch