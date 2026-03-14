Les îles tessinoises de Brissago ouvrent mercredi prochain pour la saison estivale. Le thème de cette nouvelle série d'évènements organisés par le jardin botanique porte sur les graines.

Keystone-SDA ATS

Sous le nom «Custos vitae – les gardiens de la vie», des visites guidées, des activités et des conférences sur le thème des «graines» auront lieu au printemps, a indiqué le Département tessinois du territoire dans un communiqué de presse.

Parallèlement aux îles de Brissago, l'exposition annuelle des camélias s'ouvrira à Locarno. Elle se déroulera du 18 au 22 mars. Pendant cette période, un billet combiné sera disponible, comprenant la visite des îles et du jardin botanique, l'accès à l'exposition des camélias et la traversée en bateau sur le lac. Toutefois, jusqu'au 29 mars, les horaires des bateaux seront encore réduits, précise le communiqué.

À la fin de l'hiver, les îles du lac Majeur ont été ouvertes pendant cinq week-ends et, selon le Département tessinois de l'environnement, elles ont enregistré une augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente. Avec plus de 160 entrées par jour, la saison froide a également été un succès sur les îles, a souligné le chef du département à Keystone-ATS.

Avec l'ouverture hivernale des îles de Brissago, le canton du Tessin tente de faire un pas vers un tourisme sur toute l'année, aussi à la «saison basse». Ticino Turismo a récemment déclaré que ce thème était l'un des domaines d'action les plus importants. L'objectif est de positionner le canton méridional comme une destination touristique tout au long de l'année et de le rendre ainsi moins dépendant des conditions météorologiques.

Une histoire pleine d'aventures

A l'origine de ce jardin unique des deux îlots du lac Majeur, il y a l'achat par Richard et Antoinette Fleming St. Léger en 1885.

La baronne, née en Russie, a rapidement importé des plantes rares et subtropicales du monde entier, qui ont parfaitement prospéré grâce au climat particulièrement doux des îles de Brissago.

Après leur vente en 1927 au collectionneur d'art allemand Max Emden, les îles sont tombées en friche à partir de 1940, jusqu'à ce qu'elles soient cédées neuf ans plus tard aux communes d'Ascona, Brissago et Ronco sopra Ascona, aux associations Patrimoine suisse et Pro Natura, ainsi qu'au canton du Tessin.

Au printemps suivant, le 2 avril 1950, le «Parc botanique des îles de Brissago» a été ouvert au public. Depuis le 1er janvier 2020, les îles sont entièrement la propriété du canton du Tessin.