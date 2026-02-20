  1. Clients Privés
Unique date en Suisse «Les piliers de la mer» de Sylvain Tesson au Métropole à Lausanne

ATS

20.2.2026 - 09:50

Après un passage en 2024 à guichets fermés, Sylvain Tesson revient à la salle Métropole à Lausanne le 19 avril prochain. Lors de cette unique date en Suisse, il donnera sa nouvelle conférence dont le thème est «Les piliers de la mer», objet de son dernier livre.

Entertainment Bilder des Tages Paris, France, November 4th, 2019 - Presentation of the Renaudot literary prize at the Drouant restaurant - French writer Sylvain Tesson for his book La panthere des neiges . PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAlexisxSciardx
imago images/IP3press

Keystone-SDA

20.02.2026, 09:50

L'écrivain emmènera le public dans un voyage théâtral, musical, physique et philosophique, où il explore et et escalade les «stacks», des aiguilles maritimes, qui se dressent devant la côte, ne reculent pas, résistent. Des intermèdes seront assurés par le violoniste Ian McCAmy.

