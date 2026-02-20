Après un passage en 2024 à guichets fermés, Sylvain Tesson revient à la salle Métropole à Lausanne le 19 avril prochain. Lors de cette unique date en Suisse, il donnera sa nouvelle conférence dont le thème est «Les piliers de la mer», objet de son dernier livre.

Keystone-SDA ATS

L'écrivain emmènera le public dans un voyage théâtral, musical, physique et philosophique, où il explore et et escalade les «stacks», des aiguilles maritimes, qui se dressent devant la côte, ne reculent pas, résistent. Des intermèdes seront assurés par le violoniste Ian McCAmy.