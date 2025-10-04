Les Rendez-vous de l'urbanisme 2025 reviennent du 14 au 16 octobre au Pavillon Sicli et sur différents lieux à travers le canton de Genève. Durant trois journées d'échanges, milieux professionnels et grand public sont conviés à des visites et rencontres. Objectif: évoquer la complexité du sol dans toutes ses dimensions.

A Genève, les Rendez-vous de l'urbanisme 2025 seront consacrés au sol (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La première journée sera dédiée aux actualités genevoises et à l'usage du sol. Les deux matinées suivantes seront consacrées à des visites thématiques à travers le territoire, suivies de tables rondes sur les particularités et l'histoire du sol urbain.

Organisés par le département du territoire depuis 2014, en partenariat avec la fondation Pavillon Sicli, les Rendez-vous de l'urbanisme permettent aux professionnels de l'aménagement du territoire et au public d'échanger sur les pratiques et les défis actuels du secteur.