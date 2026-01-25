  1. Clients Privés
Culture Les Romands ont boudé les cinémas l'an dernier

ATS

25.1.2026 - 11:57

La fréquentation des salles obscures a faibli l'an dernier, comme le révélait l'Office fédéral de la statistique le 16 janvier. Le recul est nettement plus marqué en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Dans le même temps, le cinéma suisse a connu une bonne année.

Au total, les cinémas suisses ont enregistré l'an dernier 9,77 millions d'entrées (photo d'illustration).
Au total, les cinémas suisses ont enregistré l'an dernier 9,77 millions d’entrées (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 11:57

En Suisse romande, le recul des fréquentations a été nettement plus marqué (-15,6% à 2,9 millions d’entrées) qu'en Suisse alémanique (-4,3% à 6,5 millions d’entrées), selon les données publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). La Suisse italienne se situe entre les deux, avec une baisse de 10,7% et 279’000 spectateurs.

En Romandie, le manque de films francophones à grand succès a pesé sur les chiffres. Dans les grandes villes de Suisse alémanique, le bilan des cinémas affiche une légère hausse de 0,5%. Le nombre de salles est resté stable. Le cinéma suisse a lui connu une bonne année, selon l'OFS. Avec près de 985’000 spectateurs, il a progressé de 2,4% par rapport à l’année précédente.

Législation. Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026

LégislationRetraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026

Au total, les cinémas suisses ont enregistré l'an dernier 9,77 millions d’entrées, soit environ 8,3 % de moins que l’année précédente. Hors années de pandémie, 2025 enregistre le plus faible nombre de spectateurs depuis 2016, relève l'office. En 2016, les cinémas avaient accueilli 13,7 millions de spectateurs. Les 9,77 millions de spectateurs de 2025 ont généré environ 160 millions de francs de recettes au box-office.

