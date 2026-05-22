Le thermomètre va grimper jusqu'à 30 degrés ce week-end à Genève: il faudra déjà chercher des moyens de se rafraîchir. Voici les trente sites de baignade du Léman et du Rhône recensés dans le canton.

Il va faire chaud ce week-end à Genève. Les trente lieux de baignade autour du lac et dans le Rhône permettront de se rafraîchir (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

SUR LA RIVE GAUCHE DU LEMAN: Plage d'Hermance, Plage de la Gravière, Plage des Courbes, Plage de la Savonnière, Plage de la Nymphe, Port-Bleu, Pointe-à-la-Bise, Dalles de la Tour Carrée, Pontons de Cologny, Port-Tunnel, Pontons de la Cédille, Genève-Plage, Plage des Eaux-Vives et Baby-Plage.

SUR LA RIVE DROITE DU LEMAN: anciens Bains de Versoix, Plage de la Bécassine, Plage du Creux-de-Genthod, Bains de Saugy, Plage Gitana, Plage du Vengeron, Plage de Chambésy, Plage du Reposoir, Plage de l'ONU, plage du Quai Wilson, Bains des Pâquis.

DANS LE RHÔNE: Débarcadère du Pont-de-Sous-Terre, Ponton de Sous-Terre et Plage de la Plaine.

La carte interactive du terroir genevois permet de localiser facilement ces endroits aménagés pour se baigner. Une fiche décrit les particularités et les commodités de chaque site. La qualité de l'eau qui fait l'objet d'un suivi régulier est «bonne à excellente» dans tous les endroits.

https://www.geneveterroir.ch/fr/map?a=1143