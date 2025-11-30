  1. Clients Privés
Lausanne, Renens et Chavannes Les Urbaines de retour le week-end prochain

ATS

30.11.2025 - 09:20

Les Urbaines sont de retour pour une 29e édition du 5 au 7 décembre. Le festival des expérimentations artistiques invite à une cinquantaine de propositions disséminées dans onze espaces à Lausanne, Renens et Chavannes. L'entrée est libre.

Le Théâtre de Sévelin accueille quelques performances des Urbaines (archives).
Le Théâtre de Sévelin accueille quelques performances des Urbaines (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 09:20

30.11.2025, 09:23

Durant trois jours, les Urbaines proposent un voyage insolite à la découverte des pratiques culturelles d'aujourd'hui. Le festival réunit des artistes qui «expérimentent, initient, subvertissent des esthétiques dans les domaines sonores, visuels et performatifs, ainsi que tout ce qui se trouve entre-deux et au-delà», indique un communiqué des organisateurs.

Le festival annonce plusieurs créations originales et performances inédites qui réuniront des artistes suisses et internationaux issus d'une dizaine de pays. Il ne prévoit pas de thème spécifique pour laisser libre champ aux connexions qui émergeront lors des représentations. En parallèle, une exposition collective se tient à l'Espace Arlaud jusqu'au 14 décembre.

