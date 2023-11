Les Urbaines, le festival de l'émergence artistique, reviennent du 1er au 3 décembre pour une 27e édition. Entièrement gratuite, la programmation regroupe 55 propositions diverses (oeuvres plastiques, performances, live, dj sets et autres ateliers) dans différents lieux de Lausanne, Renens et Chavannes.

Les Urbaines se déploient sur plusieurs sites de la région lausannoise, comme ici à l'Espace Arlaud (archives). ATS

«La programmation sollicite le goût du décentrement, de l'imprévisible, parfois du désarçonnement», écrivent les Urbaines pour présenter cette nouvelle édition. Le festival, qui avait attiré 6000 visiteurs l'an dernier, souligne sa volonté de mettre en lumière «des pratiques artistiques singulières qui préfigurent les courants esthétiques de demain.»

Pour accompagner sa programmation, le festival organise notamment une visite guidée de l'exposition collective, regroupant douze projets à l'ancien cinéma Eldorado à Lausanne. Elles sont prévues les dimanches 3 et 10 décembre. Un volet «jeunes publics» est aussi proposé, avec notamment des ateliers pour les 5-10 ans et des visites de structures parascolaires de Lausanne et Renens.

A noter finalement que cette édition sera la dernière de la responsable du festival Ysaline Rochat, qui assure la codirection depuis 2017 avec Samuel Antoine. Son départ avait été annoncé en août dernier.

