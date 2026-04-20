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Tradition estivale Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten

ATS

20.4.2026 - 18:26

Les Zurichois ont fêté lundi le traditionnel Sechseläuten, rituel de passage à la belle saison. Après le cortège des corporations l'après-midi, le feu a été mis au bonhomme hiver local, le Böögg, à 18h00. Sa tête a explosé après 12 minutes et 48 secondes.

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery
Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Selon le mythe, plus la tête du Böögg – le bonhomme hiver zurichois – explose rapidement, plus l'été sera chaud.

Selon le mythe, plus la tête du Böögg – le bonhomme hiver zurichois – explose rapidement, plus l'été sera chaud.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. A pied ou à cheval, quelque 3500 membres des corporations de métiers ont défilé lundi après-midi lors du Sechseläuten dans les rues de Zurich.

A pied ou à cheval, quelque 3500 membres des corporations de métiers ont défilé lundi après-midi lors du Sechseläuten dans les rues de Zurich.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie «six heures sonnent».

Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie «six heures sonnent».

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Distribution de mini-tourtes aux noix d'Engadine aux spectateurs: le canton des Grisons était l'hôte d'honneur à Zurich cette année.

Distribution de mini-tourtes aux noix d'Engadine aux spectateurs: le canton des Grisons était l'hôte d'honneur à Zurich cette année.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. La tête du Böögg zurichois a explosé cette année après 12 minutes et 48 secondes.

La tête du Böögg zurichois a explosé cette année après 12 minutes et 48 secondes.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery
Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Selon le mythe, plus la tête du Böögg – le bonhomme hiver zurichois – explose rapidement, plus l'été sera chaud.

Selon le mythe, plus la tête du Böögg – le bonhomme hiver zurichois – explose rapidement, plus l'été sera chaud.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. A pied ou à cheval, quelque 3500 membres des corporations de métiers ont défilé lundi après-midi lors du Sechseläuten dans les rues de Zurich.

A pied ou à cheval, quelque 3500 membres des corporations de métiers ont défilé lundi après-midi lors du Sechseläuten dans les rues de Zurich.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie «six heures sonnent».

Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie «six heures sonnent».

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. Distribution de mini-tourtes aux noix d'Engadine aux spectateurs: le canton des Grisons était l'hôte d'honneur à Zurich cette année.

Distribution de mini-tourtes aux noix d'Engadine aux spectateurs: le canton des Grisons était l'hôte d'honneur à Zurich cette année.

Photo: ATS

Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten – Gallery. La tête du Böögg zurichois a explosé cette année après 12 minutes et 48 secondes.

La tête du Böögg zurichois a explosé cette année après 12 minutes et 48 secondes.

Photo: ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 18:26

20.04.2026, 19:36

Selon le mythe, plus la tête du Böögg explose rapidement, plus l'été sera chaud. En 2003, la tête n'avait mis que 5 minutes et 42 secondes pour exploser: cette année-là avait connu un été caniculaire. Le record de longévité du Böögg, établi en 2023, est de 57 minutes.

Le plus souvent toutefois, le Böögg se trompe dans ses prévisions. MétéoSuisse a comparé la durée de vie du bonhomme hiver zurichois avec les températures estivales sur le Plateau suisse entre 1965 et 2019. L'analyse statistique n'a montré aucune corrélation entre la durée de combustion du Böögg et la température de l'été, selon l'Office fédéral de météorologie.

Invités d'honneur et robot

Lundi après-midi, les 26 corporations de métiers ont défilé dès 15h00 dans les rues de Zurich devant une foule nombreuse. A pied ou à cheval, quelque 3500 participants ont traversé le centre-ville jusqu'à la Sechseläutenplatz, où le «Böögg» attendait de connaître son sort depuis le matin sur son bûcher.

Parmi les 120 hôtes d'honneur des corporations figuraient la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, le chef de l'armée Benedikt Roos, le patron des CFF Vincent Ducrot ainsi que la légende du ski de fond, le Grison Dario Cologna.

Les Grisons, hôte d'honneur cette année, bénéficiait de la présence d'une importante délégation à Zurich. Pour la première fois, un robot humanoïde a pris part au défilé, histoire de promouvoir le sommet «tech» qui se tiendra cet été à Davos. Pendant le cortège, des mini-tourtes aux noix d'Engadine ont été distribuées aux spectateurs.

Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie «six heures sonnent». Au début du printemps, les cloches de la cathédrale annonçaient jadis la fin du travail à 18h00 et non plus à 17h00 comme en hiver. Le Sechseläuten est organisé par les corporations de métiers.

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