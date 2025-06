Le Théâtre de Sévelin 36 à Lausanne présente un nouveau festival de danse. Baptisé «Magma», il se tiendra du 13 au 15 juin prochain et se veut une «éruption de propositions artistiques vibrantes et locales. Cette première édition se déroulera en plein air et devant le théâtre.

Keystone-SDA ATS

Spectacles, open stages, mini-performances, échauffements collectifs, DJ sets, ateliers pour enfants et un «Battle Krump» (danse exutoire) 100% féminin: Magma invite à se laisser traverser par l'énergie de la danse, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Le premier jour du festival, une vingtaine d'étudiants et étudiantes de l'EPFL et de l'UNIL monteront sur scène pour présenter «DÆNCITY», l'aboutissement de cinq jours de résidence artistique intensive en avril dernier à Sévelin 36. A découvrir aussi, des mini-formats, par exemple quatre courtes pièces chorégraphiques imaginées spécialement pour le festival. Certains spectacles mêleront danses traditionnelles et danses de clubbing, indiquent les responsables.