Critique politique Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

ATS

12.12.2025 - 10:28

Pitch Comment a remporté la 1ère place du Swiss Cartoon Award, se hissant ainsi parmi les meilleurs dessinateurs de presse de Suisse. Le Jurassien a reçu cette distinction lors du vernissage de l'exposition «Gezeichnet 2025» au Musée de la communication à Berne.

Le dessinateur jurassien Pitch Comment obtient une reconnaissance au niveau national. Le jury du Swiss Cartoon Award a choisi parmi 267 dessins et caricatures, issus de 55 dessinatrices et dessinateurs (archives).
Le dessinateur jurassien Pitch Comment obtient une reconnaissance au niveau national. Le jury du Swiss Cartoon Award a choisi parmi 267 dessins et caricatures, issus de 55 dessinatrices et dessinateurs (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:28

12.12.2025, 11:56

Pierre-Olivier Comment, plus connu sous son nom de dessinateur Pitch Comment, obtient cette distinction pour son dessin «Poutine teste l’OTAN» publié le 19 septembre dans le journal satirique romand Vigousse. Sur cette caricature, l'illustrateur bruntrutain a dessiné une guêpe à tête de Poutine qui virevolte au-dessus de l’OTAN.

«Ce dessin est comme une piqûre de guêpe. Il concerne une situation que nous connaissons dans la vie de tous les jours: la guêpe tourne autour de la table et quelqu’un décrète qu’il ne faut pas réagir trop brusquement. Cela décrit parfaitement la situation politique», relève Nico Gurtner, membre du jury, cité dans un communiqué.

Le jury a fait sa sélection parmi 267 dessins et caricatures de 55 dessinatrices et dessinateurs, précise vendredi le Musée de la communication, qui souligne que l'exposition Gezeichnet donne de la «visibilité à ce travail crucial pour notre démocratie».

