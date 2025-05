Meimuna, alias Cyrielle Formaz, est la lauréate du Prix culturel 2025 de la Ville de Sion. Ce prix, décerné chaque année durant les trois premières années de la législature, récompense un jeune artiste à titre d'encouragement pour son parcours prometteur. Il est doté de 7000 francs.

Meimuna (à droite) lors d'un concert au Palais fédéral en 2021 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Née à Martigny en 1995, Cyrielle Formaz écrit, compose et interprète ses propres compositions, inspirées de la folk anglo-saxonne et de la poésie francophone. Depuis plus de 7 ans, elle suit une carrière solo, à travers le projet Meimuna.

En 2021, l'Octodurienne a obtenu le Prix «Coup de coeur de la chanson francophone» de l'Académie Charles Cros. Dans un univers acoustique intimiste, la jeune musicienne est l'autrice de 5 EP et d'un album sorti en 2024, «C'est demain que je meurs.»

Cyrielle Formaz habite Sion depuis 5 ans environ. Si elle s'investit essentiellement pour son projet Meimuna, la Valaisanne compose également pour le théâtre, la radio, des films indépendants ou des lectures et s'engage auprès de diverses structures pour encourager la création, notamment la présence des femmes sur la scène des musiques actuelles.

Pour Cyrielle Formaz s'installer à Sion est une sorte de retour aux sources, elle qui entra au Conservatoire de la ville à 7 ans pour y apprendre la guitare classique et le langage musical.