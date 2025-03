La fondation Jan Michalski à Montricher (VD) invite à réfléchir sur la plasticité du livre à travers l'oeuvre de l'artiste majorquin Miquel Barceló. Intitulée «Autofictions», l'exposition se tiendra dès samedi et ce jusqu'au 28 septembre prochain.

«Le livre comme objet esthétique et la lecture comme thème traversent l'art dès le Moyen Âge. Attribut d'un personnage permettant de l'identifier comme un saint, un savant ou un lecteur, il devient une image de l'activité de l'esprit et de la connaissance, la possibilité d'une ouverture sur le monde et d'en faire l'expérience», écrit la Fondation dans un communiqué.

Ce thème se trouve au coeur de l'oeuvre de Miquel Barceló. L'artiste, né en 1957, «explore la plasticité du livre depuis ses débuts», souligne la Fondation.

De la forme à l'objet

Miquel Barceló est également connu pour avoir réalisé la coupole de la Salle des droits de l'homme et de l'alliance des civilisations de l'ONU à Genève. Il a commencé par utiliser la forme rectangulaire et épaisse du livre pour réaliser les «Cadaverinas», des boîtes dans lesquelles il enfermait des matières organiques et en observait la transformation à travers des couvercles transparents.

Il a ensuite étudié le «livre-objet» dans une série de dessins. Avec le temps, ce thème a pris de l'ampleur. Le livre s'associe alors «à la figure humaine ou au sexe féminin, est rangé sur des étagères de bibliothèques qui tapissent les murs d'un espace clos, tel un microcosme, devient sujet unique des portraits et épouse la coque de bateaux dans les marines, ou encore déborde de la table des natures mortes», poursuit le document.

Supports variés

Un ensemble de peintures, sculptures, dessins, gravures et divers carnets des années 1970-2000 permettront aux visiteurs de mieux comprendre les liens tissés par le Majorquin entre ses pratiques artistiques et celles de l'écriture et de la lecture.

Un atelier créatif gratuit, sur inscription, destiné à explorer la matérialité et les possibilités plastiques qu'offre la forme du livre, donné par l'artiste Silvana Solivella aura lieu en marge de l'exposition. Deux documentaires, consacrés à l'oeuvre du plasticien seront également projetés.