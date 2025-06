Le Montreux Music & Conventon Center (2M2C) s'associe avec Nestlé pour une durée de 30 ans. Le géant de l'agroalimentaire devient le principal partenaire privé et soutient la rénovation du centre de congrès à hauteur de trois millions de francs. Le délai des travaux, débutés en 2023, sera tenu avec une réouverture prévue à fin juin 2026, juste à temps pour la 60e édition du Montreux Jazz Festival.

Keystone-SDA ATS

«Pour Montreux, c'est le chantier du siècle», a déclaré jeudi sur les lieux de l'emblématique bâtiment de la Riviera vaudoise, Olivier Gfeller, syndic de Montreux. Il s'exprimait à l'occasion de l'annonce de la signature d'une convention de partenariat entre la commune de Montreux (CCM SA, société exploitante du 2M2C) et Nestlé, en présence de la ministre de l'économie Isabelle Moret et du président du conseil d'administration de Nestlé Paul Bulcke.

Le soutien de trois millions de francs est ciblé sur les travaux de rénovation du centre. Paul Bulcke a précisé que la multinationale basée à Vevey continuerait parallèlement à soutenir différents projets et manifestations, notamment culturels, via son programme «Nestlé Cares for Communities», qui englobe les engagements philanthropiques et locaux de l'entreprise.

Un espace Henri Nestlé

En reconnaissance de ce soutien, un nouvel «Espace Henri Nestlé» sera créé sur le côté sud du bâtiment, en hommage au fondateur qui, «au-delà même de son activité entrepreneuriale, s'est fortement engagé pour la région de Vevey-Montreux», ont indiqué les responsables présents.

Autre figure qui a marqué Montreux de son empreinte visionnaire, Raymond Jaussi (1914-2012), aura également une entrée à son nom dans le futur 2M2C. Pendant près de trois décennies, à la tête de l'Office du tourisme, cette personnalité de la région a contribué à la métamorphose de Montreux et participé au développement de la Maison des Congrès.

«Economie, culture, émotion»

Accepté en votation populaire en 2020, le projet de rénovation et d'agrandissement prévoit un financement partagé entre la Commune de Montreux (21 millions), les acteurs touristiques (33 millions), la Fondation de la Ville de Montreux pour l'équipement touristique (FET – 3 millions) et les neuf communes de la Riviera via la Communauté intercommunale d'équipement du Haut-Léman (CIEHL – 3 millions).

Le Canton de Vaud participe aussi à hauteur de 10 millions de francs, dont une enveloppe prévue particulièrement pour améliorer l'efficience énergétique du bâtiment. «C'est un engagement pour un tourisme durable, compétitif et résilient», a affirmé la conseillère d'Etat Isabelle Moret. «La suite s'annonce prometteuse», s'est-elle réjouie, évoquant trois mots-clés «économie, culture et émotion». Un prêt fédéral de 12 millions de francs a aussi été octroyé.

Le financement total s'élève à 97 millions de francs à ce jour, a précisé M. Gfeller. Cette conférence de presse a été l'occasion de rappeler et confirmer que la réouverture du 2M2C était fixée à fin juin 2026. Un calendrier qui permettra au Montreux Jazz Festival (MJF) de réinvestir juste à temps le bâtiment pour son édition 2026.

Ouverture sur le lac

Outre les travaux de mise en conformité obligatoire et l'optimisation de l'efficacité énergétique du bâtiment, des entrées supplémentaires ont été créées, notamment face au lac, ainsi que des surfaces de dégagement et nouveaux escaliers à l'est (300 m2) et à l'ouest (700 m2).

«L'objectif est de faciliter l'accès au bâtiment ainsi que d'améliorer et fluidifier le flux de spectateurs à l'intérieur», a expliqué Gian-Franco Sentinelli, chef de service des domaines, bâtiments et sports de la Ville de Montreux. «Il s'agit aussi d'augmenter la flexibilité du bâtiment et permettre d'accueillir plusieurs événements en parallèle, renforçant ainsi son attractivité», a-t-il résumé.

La pose des façades vitrées est encore actuellement en cours et sera finalisée durant l'été. Elle ouvre véritablement le 2M2C sur le lac. Le montage des équipements techniques interviendra ensuite entre juillet et décembre 2025. Après les finitions intérieures, les tests nécessaires à la remise en fonction du bâtiment auront lieu durant le premier semestre 2026.