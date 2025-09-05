  1. Clients Privés
Le retour du «mal pur» Morges: Sergueï Lebedev scrute les vérités enfouies du Donbass

ATS

5.9.2025 - 09:01

L'écrivain dissident russe Sergueï Lebedev sera présent ce week-end au Livre sur les quais à Morges. Il évoquera son nouveau roman «La Dame blanche», qui dénonce avec force la mainmise de la Russie sur l'Ukraine et le retour du «mal pur».

Le dissident russe Serguei Lebedev présentera son dernier ouvrage "La Dame blanche" ce week-end au Livre sur les quais à Morges (VD).
Le dissident russe Serguei Lebedev présentera son dernier ouvrage "La Dame blanche" ce week-end au Livre sur les quais à Morges (VD).
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 09:01

05.09.2025, 09:10

Né en 1981 à Moscou, Sergueï Lebedev a travaillé comme géologue et a participé à des expéditions dans le nord de la Russie et en Asie centrale. Poète, romancier et essayiste, il a consacré plusieurs ouvrages aux secrets de l'histoire soviétique, à la violence du stalinisme et à ses impacts sur la Russie d'aujourd’hui.

Dans «La Dame blanche», paru le 28 août en français aux Editions Noir sur Blanc, l'auteur transporte le lecteur dans le quotidien du Donbass (Ukraine) au moment de l'invasion russe de 2014. Le récit, qui se déroule sur cinq jours, est à la fois puissant et terrifiant.

Après la mort de Marianna, la «dame blanche» qui protégeait les lieux, une petite ville minière est soudainement frappée par une vague d'événements. L'un d'eux est le crash de l'avion de ligne MH17, abattu par un missile russe.

Signe avant-coureur

Cette catastrophe «était un signe avant-coureur, un présage, qu'un jour cette guerre concernerait le monde entier. Un présage qui n'a pas été entendu ou que personne n'a voulu entendre», a confié Sergueï Lebedev lors d'un échange avec Keystone-ATS.

Cherchant à comprendre les racines de la violence moderne, l'auteur creuse dans son ouvrage les couches de l'histoire du 20e siècle. Et tente d'expliquer «comment la Russie – qui s'est positionnée comme le principal bastion antifasciste mondial pendant plusieurs décennies – s'est transformée en un Etat fasciste. La violence est désormais brune et non plus rouge», constate-t-il.

«On dit souvent que Poutine veut restaurer l'Union soviétique. Je dirais qu'il tente plutôt de restaurer, sous une forme tronquée, l'Empire russe, où la domination des Russes était plus clairement exprimée», poursuit M. Lebedev.

Crimes et mémoires effacés

Le roman aborde également la question de l'Holocauste dans le Donbass, «qui a eu une particularité: les Allemands utilisaient des mines de charbon pour y jeter les corps. Puis, les troupes soviétiques sont arrivées et ont bétonné ces puits sans procéder à une exhumation. Elles ont littéralement couvert les crimes des nazis». Les autorités soviétiques y ont également dissimulé des cadavres.

«C'est comme un 'trou noir', une zone indescriptible, hors de l'imagination», note l'auteur. Pour lui, les régimes totalitaires, qu'ils soient nazi ou soviétique, ne se contentent pas «d'anéantir des gens en masse, ils cherchent aussi à effacer la mémoire des victimes, les privant d'une existence posthume».

«La littérature peut tout de même trouver quelques mots pour l'exprimer. Comme si elle soulevait un instant ce voile», glisse l'écrivain.

Traumatismes refoulés

Ainsi la violence actuelle en Ukraine se superpose aux traumatismes anciens de cette région, les enfouissant encore plus profondément. «Les frappes quotidiennes et délibérées sur des immeubles d'habitation, les tortures systématiques que subissent des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens dans le but de les renvoyer chez eux, brisés, pour inspirer la peur: c'est le mal pur, le grand mal du 20e siècle, dont nous pensions qu'il était bien enterré. Et il est revenu».

Au Livre sur les quais, Sergueï Lebedev participera dimanche à la rencontre intitulée «Ukraine-Russie – Les maux de l'histoire». Opposant au régime de Poutine, il vit aujourd'hui en Allemagne. Son oeuvre, traduite en français, inclut également «La Limite de l'oubli» (2014), «L'Année de la comète» (2016) et «Les Hommes d'août» (2019), ainsi que «Le Débutant» (2022).

