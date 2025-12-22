L'acteur américain James Ransone, connu pour son rôle de Ziggy Sobotka, docker devenu gangster, dans la série « The Wire » (« Sur écoute »), est mort à l'âge de 46 ans, a-t-on appris auprès des autorités californiennes dimanche.

Keystone-SDA ATS

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, James Ransone s'est suicidé vendredi.

L'acteur, natif de Baltimore (la ville où se déroule l'histoire de «The Wire»), demeurera connu pour avoir interprété le rôle de Ziggy Sobotka, un docker devenu dealer, dans les douze épisodes de la deuxième saison de cette série.

En plus de ses rôles pour la télévision notamment dans la série « Generation Kill » où il incarnait un capitaine des Marines, l'acteur a joué notamment au cinéma dans le film d'horreur « Ça: Chapitre Deux » (2019), « Black phone » (2021) et « Black phone 2 » (2025).

En 2021, il avait révélé sur son compte Instagram avoir été agressé sexuellement durant son adolescence. Il avait expliqué qu'à la suite de cette agression il avait plongé dans diverses addictions notamment à l'alcool et l'héroïne.

Il était marié et père de deux enfants.