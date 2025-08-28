  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

10 ans plus tôt que prévu Neutralité carbone : les Zurichois votent pour avancer la date à 2040

ATS

28.8.2025 - 09:37

Les Zurichois doivent décider le 28 septembre si leur canton doit atteindre la neutralité carbone en 2040 déjà, soit dix ans plus tôt que la Confédération. La quasi-totalité des cantons se sont alignés sur les autorités fédérales jusque-là, à l'exception de Neuchâtel et de Bâle-Ville, plus ambitieux.

Jusqu'à présent, seuls deux cantons ont fixé le délai pour atteindre la neutralité carbone avant 2050. Il s'agit de Neuchâtel, en 2040, et de Bâle-Ville, en 2037 (photo prétexte).
Jusqu'à présent, seuls deux cantons ont fixé le délai pour atteindre la neutralité carbone avant 2050. Il s'agit de Neuchâtel, en 2040, et de Bâle-Ville, en 2037 (photo prétexte).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

28.08.2025, 09:37

Actuellement, la loi zurichoise sur l'énergie ne prévoit aucun délai. Il y a deux ans, les citoyens du canton ont mandaté leurs autorités de faire réduire les émissions de CO2 pour endiguer le réchauffement climatique. Une majorité du parlement cantonal a décidé toutefois de fixer, après coup, à 2040 le délai imparti pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

Cette année correspond à celle fixée par les deux grandes villes du canton, Zurich et Winterthour, les plus ambitieuses du pays sur le plan communal. Si le canton devait échouer dans le but qu'il se fixe, il pourrait encore viser 2050, comme le prévoit le projet de loi soumis aux votants.

Le gouvernement et la droite sont contre

Contrairement au parlement, le gouvernement zurichois recommande le rejet du délai de 2040. Il estime l'objectif de 2050 plus réaliste. En outre, inscrire un délai dans la loi est trop rigide et éveille de fausses attentes au sein de la population, selon lui.

L'exécutif a donc rejoint l'UDC dans le camp des opposants. Le parti de la droite conservatrice craint qu'une «culture des interdictions» ne prenne le dessus pour atteindre l'objectif fixé. Il critique une politique de «surenchère» qui «ne fait économiser aucun gramme de CO2».

A l'issue du vote au parlement, l'UDC a donc déposé le référendum parlementaire. Les voix de ses 49 députés ont suffi à elles seules pour en remplir les conditions, fixées à 45 suffrages. Le PLR trouve l'objectif de 2040 tout aussi irréaliste, mais a refusé de soutenir ce référendum. Dans cette campagne de votation cantonale, il se trouve cependant également dans le camp des opposants.

La gauche et le centre pour

La gauche, les Vert'libéraux, Le Centre et les évangéliques soutiennent le délai de 2040. Il faut agir vite, le temps presse, écrit le PS.

Jusqu'à présent, seuls deux cantons ont fixé le délai pour atteindre la neutralité carbone avant 2050. Il s'agit de Neuchâtel, en 2040, et de Bâle-Ville, en 2037. Les citoyens de plusieurs cantons dont le Valais, Obwald et Nidwald ont refusé, ces dernières années, de viser un délai plus court que celui de la Confédération.

Les plus lus

Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Genève : 236 amendes et contraventions infligées devant les écoles en deux semaines
Trump veut limiter la durée des visas des étudiants et des journalistes étrangers
Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette
Les banques suisses profitent des incertitudes géopolitiques
«C'est très amer» - L'heure des regrets pour le FC Bâle