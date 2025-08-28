Les Zurichois doivent décider le 28 septembre si leur canton doit atteindre la neutralité carbone en 2040 déjà, soit dix ans plus tôt que la Confédération. La quasi-totalité des cantons se sont alignés sur les autorités fédérales jusque-là, à l'exception de Neuchâtel et de Bâle-Ville, plus ambitieux.

Jusqu'à présent, seuls deux cantons ont fixé le délai pour atteindre la neutralité carbone avant 2050. Il s'agit de Neuchâtel, en 2040, et de Bâle-Ville, en 2037 (photo prétexte). IMAGO/NurPhoto

Actuellement, la loi zurichoise sur l'énergie ne prévoit aucun délai. Il y a deux ans, les citoyens du canton ont mandaté leurs autorités de faire réduire les émissions de CO2 pour endiguer le réchauffement climatique. Une majorité du parlement cantonal a décidé toutefois de fixer, après coup, à 2040 le délai imparti pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

Cette année correspond à celle fixée par les deux grandes villes du canton, Zurich et Winterthour, les plus ambitieuses du pays sur le plan communal. Si le canton devait échouer dans le but qu'il se fixe, il pourrait encore viser 2050, comme le prévoit le projet de loi soumis aux votants.

Le gouvernement et la droite sont contre

Contrairement au parlement, le gouvernement zurichois recommande le rejet du délai de 2040. Il estime l'objectif de 2050 plus réaliste. En outre, inscrire un délai dans la loi est trop rigide et éveille de fausses attentes au sein de la population, selon lui.

L'exécutif a donc rejoint l'UDC dans le camp des opposants. Le parti de la droite conservatrice craint qu'une «culture des interdictions» ne prenne le dessus pour atteindre l'objectif fixé. Il critique une politique de «surenchère» qui «ne fait économiser aucun gramme de CO2».

A l'issue du vote au parlement, l'UDC a donc déposé le référendum parlementaire. Les voix de ses 49 députés ont suffi à elles seules pour en remplir les conditions, fixées à 45 suffrages. Le PLR trouve l'objectif de 2040 tout aussi irréaliste, mais a refusé de soutenir ce référendum. Dans cette campagne de votation cantonale, il se trouve cependant également dans le camp des opposants.

La gauche et le centre pour

La gauche, les Vert'libéraux, Le Centre et les évangéliques soutiennent le délai de 2040. Il faut agir vite, le temps presse, écrit le PS.

