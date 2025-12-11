  1. Clients Privés
Nouvelle ligne de bus pour la plage à Yverdon-les-Bains

ATS

11.12.2025 - 15:57

Une nouvelle ligne de bus reliera directement la gare d'Yverdon-les-Bains (VD) à la plage durant l'été 2026. L'offre vise à faciliter l'accès au bord du lac, à renforcer l'attractivité du centre-ville et à encourager des déplacements plus durables.

Le nouveau bus offrira une liaison directe entre la gare et le lac (Image symbolique).
Le nouveau bus offrira une liaison directe entre la gare et le lac (Image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:57

11.12.2025, 16:04

Du 4 juin au 13 septembre, le bus circulera du jeudi au dimanche, toutes les 15 minutes entre 10h00 et 20h00, puis toutes les 30 minutes jusqu'à 22h00. La mise en place de cette desserte contribuera à réduire la pression sur les places de stationnement, tant à la plage qu'au centre-ville, en offrant une alternative simple et fréquente pour rejoindre ces secteurs, indique jeudi la Ville.

Cette nouvelle liaison s'inscrit dans la stratégie de mobilité durable de la municipalité. Des informations complémentaires seront communiquées au printemps 2026.

