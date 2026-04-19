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Nyon Enquête sur l'impact du bruit causé par les corbeaux

ATS

19.4.2026 - 09:31

Nyon veut mieux comprendre les désagréments subis par sa population à cause du bruit généré par les corbeaux freux. Une enquête d'Unisanté a été lancée la semaine dernière et se prolongera jusqu'à début mai.

Une étude à Nyon doit documenter l'impact sonore des corbeaux freux sur la population (image d'illustration).
Une étude à Nyon doit documenter l'impact sonore des corbeaux freux sur la population (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.04.2026, 09:31

19.04.2026, 10:36

Le corbeau freux vit en colonies dans plusieurs secteurs de la ville et se manifeste bruyamment, surtout au printemps durant la période de nidification. L'enquête vise à «documenter la gêne ressentie par les habitantes et habitants concernés, ainsi que les effets possibles du bruit extérieur sur la qualité de vie, le sommeil et la santé», indique la Ville de Nyon sur son site internet.

La population est invitée à répondre à un questionnaire, que les personnes se sentent incommodées ou non. L'objectif consiste à donner «une image fidèle de la situation» pour comprendre «les effets concrets de ces bruits saisonniers sur la population, afin de rechercher des réponses proportionnées, fondées sur des faits et compatibles avec les enjeux de biodiversité en milieu urbain», poursuit la Ville, évoquant une démarche scientifique inédite.

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