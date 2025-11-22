Humoriste en solo depuis de nombreuses années, Karine C a cette fois-ci imaginé un duo, avec la comédie: «Nos récrés à deux». Et c'est Catherine Guggisberg qui débarque dans son univers! Alors que les duos féminins sont rarissimes dans le monde du spectacle, rencontre avec un tandem de quinquas qui fait le bilan...joyeusement!

Karine C (à droite) et Catherine Guggisberg présentent «Nos récrés à deux», du 26 novembre au 7 décembre au Théâtre de la Grenette à Vevey. Karine C/ "Nos récrés à deux"

Il est 17h au Théâtre de la Grenette, Karine C et Catherine Guggisberg ont répété toute la journée, depuis 9h du matin. Sur la table, quelques petits chocolats sont sans doute venus leur donner un peu de courage lors des inévitables coups de fatigue dûs à la naissance d'un nouveau bébé: «Nos récrés à deux», signé Karine C. Le spectacle sera présenté en création au Théâtre de la Grenette à Vevey du 26 novembre au 7 décembre et les places s'arrachent déjà.

L'histoire? Celle de deux copines de longue date qui partagent un moment privilégié: l'une (Catherine Guggisberg) «demande l'asile» à l'autre (Karine C, le personnage que l'on connaît depuis 5 one woman shows), pour «prendre l'air» de sa vie conjugale. Au menu: un partage de tranches de vies récréatives et des scènes du quotidien aussi drôles que touchantes.

«Je déteste cette réponse que je vais faire» Karine C humoriste

Le temps pour Carlos Henriquez -que l'on connaît notamment comme membre des Peutch- de déposer sa casquette de metteur en scène et de tourner les talons, voici donc l'humoriste et la comédienne prêtes à passer sur le gril de blue News.

Vous êtes amies depuis combien de temps?

Karine C: Alors, en fait, on n 'est pas... Je déteste cette réponse que je vais faire. À chaque fois, je dis qu'on n 'est pas amies. C'est drôle parce que les gens pensent qu'on est vraiment des amies de longue date et c'est hyper beau qu'ils aient ce sentiment juste en voyant le flyer du spectacle. Et à chaque fois que je dis «non», on me regarde, du genre: «mais vous ne vous aimez pas trop alors?», mais rien à voir! Je dis non, parce que c'est une rencontre professionnelle d'abord. On n'est pas deux copines qui avons décidé de faire un spectacle ensemble.

Catherine Guggisberg: J'ai vu Karine dans plusieurs de ses spectacles. Comme j'aime beaucoup son écriture, je lui ai toujours dit que le jour où elle avait envie de quitter le one woman show et d'écrire un texte pour deux, je serais très contente de pouvoir le faire avec elle. Et ça fonctionne bien: pour moi, on a dû être amies dans une autre vie! Il y a des gens, au bout de cinq minutes, tu comprends que ça ne va pas le faire. Et là c'est le contraire: il y a une complicité, quelque chose... Quand on a décidé de faire le projet, on n 'était pas amies. On s 'aimait bien. Et on est devenues amies.

«L'amitié, pour moi, c'est vraiment clairement une forme d'amour» Karine C Humoriste

Le titre, «Nos récrés à deux» nous projette immédiatement dans les années 1980, votre adolescence... que va-ton retrouver de cette époque dans le spectacle?

Karine C: Il y a deux strates dans le fait de parler des «récrés à deux». Le pitch, ce sont deux amies de 50 ans et qui se connaissent depuis 40 ans. Elle est mariée depuis très longtemps, contrairement à moi, monogame en série. Et du coup, elle vient chez moi, son amie d'enfance, pour faire un peu le bilan. Je voulais un spectacle festif, gai, léger et une ode à l'amitié, à l'amour, puisque l'amitié, pour moi, c'est vraiment clairement une forme d'amour.

J'avais en tête des inspirations comme «Sex and the City», «Bridget Jones» ou «Friends»: ces séries, à chaque fois que je les regarde, c'est une espèce de récré. Tu as l 'impression que leur vie, elle est juste cool, qu'il peut arriver n'importe quoi du moment que tu as ces potes-là. J'aimais bien le titre, je trouvais que ça disait quelque chose de ce que j'avais envie de raconter.

«Si on est bien avec soi-même, on n'est pas en rivalité avec ses copines!» Catherine Guggisberg Comédienne

Et un jour, on m'a demandé s'il y avait un peu de «Récré A2» dedans. Et en fait non, il n'y avait pas vraiment de lien. J'ai réfléchi et maintenant, il y a des clins d'œil. Et c'était facile de les faire, parce que pour planter le décor de notre relation au début du spectacle, on parle de notre enfance, du fait qu'on a été copines, des soirées pyjama, tout ça. Il suffisait juste de glisser cet univers de nos mercredis matin: tous les cinquantenaires ou quarantenaires devraient s'y retrouver.

Un tandem féminin sur scène, c'est rare... On peut être un duo de femmes sans essayer de tirer la couverture à soi ?

Catherine Guggisberg: C'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens -notamment des femmes- qui pensent que ce n'est pas possible, parce qu'il y a toujours une rivalité. Mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Si on est bien avec soi-même, on n'est pas en rivalité avec ses copines!

«Le message c'est aussi ça: il faut célébrer, parce que le temps passe» Karine C Humoriste

En plus, c'est Karine qui écrit. Donc l'avantage, c'est que moi de toute façon je viens là pour servir le projet. Comme je ne suis pas humoriste, je ne suis pas là pour faire rire, je viens faire mon boulot. Et si le public rit, ce dont je suis persuadée, tant mieux. Karine a vraiment écrit deux super rôles. Elle n'a pas écrit un rôle pour elle et l'autre qui vient la servir, elle avait le souci que ce soit équilibré. Mais même si ça avait été le cas, dès le départ, ce n'est pas ça qui compte pour moi. On n'est pas du tout là-dedans.

Karine C: Ce que j'ai appris durant toutes ces années, c'est que quand il y a deux humoristes sur scène, il peut arriver que chacun essaie d'être plus drôle que l'autre. C'est peut-être même inconscient. Mais il n'y a pas de problème d'ego entre nous. D'abord parce qu'elle n'est pas humoriste et parce que c'est moi qui écrit.

Mais il est vrai qu'en écrivant, à un moment, je me suis dit: «le personnage de Catherine est plus drôle que le mien». Et j'ai juste eu besoin de le verbaliser auprès de Carlos Henriquez, qui m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était le cas. Il a ajouté: «Et puis de toute façon, tu t'en fous». Et c'est vrai: c'est moi qui écris, alors je ne m'en prends à personne et c'est OK!

Et 50 ans, alors, c'est un bel âge?

Catherine Guggisberg: Moi j'adore. Je suis dans la célébration, je suis épanouie à tous les niveaux. Je suis hyper heureuse de faire ce spectacle et à tout moment je me dis: «wouah, quelle chance j'ai!»

Karine C: Personnellement, j'ai un truc avec le temps qui passe. C'est bien 50, mais ce n'est pas 20 ou 30. Je n'aime pas ce terme, mais il y a un peu de nostalgie dans ce spectacle... le message c'est aussi ça: il faut célébrer, parce que le temps passe, justement. Ces tranches de vies, c'est une forme de chemin vers soi. Mais je suis plus dans le futur que dans le passé et moi aussi, je suis pleine de gratitude.