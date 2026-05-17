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Oron-Mézières Double exposition sur les plantes invasives

ATS

17.5.2026 - 09:31

Le Château d'Oron (VD) et le Musée du Papier peint de Mézières (FR) collaborent à travers deux expositions de l'artiste Sève Favre. Ce projet en deux volets s'intéresse aux espèces végétales invasives.

L'histoire des plantes invasives est racontée à travers deux expositions à Oron et Mézières (image symbolique).
L'histoire des plantes invasives est racontée à travers deux expositions à Oron et Mézières (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 09:31

17.05.2026, 10:03

A Château d'Oron, «Hubris botanique» est à voir jusqu'au 26 septembre. Cette exposition interroge «la fascination» historique des Européens pour les plantes exotiques, souvent au détriment des plantes autochtones. Elle est racontée à travers les récits de naturalistes et les archives conservées dans la bibliothèque du lieu.

Les conséquences contemporaines de cette histoire donnent lieu à la seconde exposition, «Némésis végétale», à voir du 27 juin au 17 janvier 2027 à Mézières. Les plantes autrefois convoitées pour leur beauté ou leur rareté, comme le bambou doré, le mûrier à papier ou le palmier chanvre, sont aujourd'hui qualifiées d'invasives.

«A travers ce double projet, Sève Favre propose une relecture critique et poétique du végétal: non plus comme simple décor ou ressource, mais comme mémoire vivante, à la fois témoin, acteur et révélateur des dynamiques de pouvoir passées et présentes», écrivent les responsables des musées dans leur communiqué.

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