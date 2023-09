La Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), section Fribourg, édite un ouvrage consacré à l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle en ville de Fribourg. La publication est accompagnée d’une exposition visible à L’Atelier, place de Notre-Dame.

Le siège principal de la Banque de l’Etat de Fribourg, 1978-1982, un bâtiment réalisé par Mario Botta, aujourd'hui la Banque cantonale de Fribourg. ATS

Le livre bilingue de 416 pages a été présenté mercredi à Fribourg sur le site de l'ancien Musée Gutenberg, en présence de la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge des affaires culturelles, et des coauteurs Christoph Allenspach et Aloys Lauper. Il constitue le premier volume d’une étude consacrée au bâti du XXe siècle dans le canton de Fribourg.

L'ouvrage décrit et analyse 104 immeubles, ensembles construits et ouvrages d’art majeurs construits en ville de Fribourg entre 1950 et 2000. «Ce grand nombre peut surprendre, mais il est proportionnel au boom de la construction. Jamais dans son histoire, la ville n’a connu une aussi forte expansion en si peu de temps», selon les auteurs.

Malgré la hâte

Les logements se concentrent dans les nouveaux quartiers, Schoenberg, Beaumont, Jura et secteur Beauregard-Vignettaz. Ce sont de grands lotissements projetés à une échelle bien plus grande qu’avant, sans parler d’un nombre élevé d’immeubles de grande hauteur et de bâtiments administratifs au centre-ville, de complexes scolaires et paroissiaux dans la périphérie.

«Le centre-ville historique ne représente aujourd’hui qu’une petite partie du territoire bâti», ont relevé les intervenants. «Dans la masse de bâtiments construits à la hâte, des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs innovants ont néanmoins conçu des bâtiments remarquables, plus nombreux qu’on ne l’imagine souvent.»

Le but de la recherche et de la présentation du bâti par des textes, des plans et des photographies est de révéler et transmettre les valeurs et leçons de l’architecture moderne et de ses nouvelles morphologies urbaines. L'ouvrage, et les suivants, tombent à l’heure où se pose déjà la question de la fin de «l’ère du béton» avec la transition écologique.

Une exposition

Les livres ont pour ambition «d’affûter notre regard et d’enrichir notre connaissance du bâti et des principes de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle», ont souligné les coauteurs. «On ouvre ainsi une brèche en faveur d’une reconnaissance du passé récent dans la culture actuelle du bâti.»

La plupart des immeubles publiés figurent au recensement des immeubles dignes de protection de la ville de Fribourg. Ils sont mis sous protection par le biais de son plan d’aménagement local.

L’exposition qui accompagne l’ouvrage est destinée à un large public. Elle présente, par l’image, certaines des réalisations les plus significatives «de cette période dynamique». La plupart des vues en très grand format ont été réalisées par Alain Kilar, à l'aide d'un drone.

Point de vue inédit

Les images de l'exposition, visible dès ce mercredi et jusqu'au 8 octobre, offrent «un point de vue inédit et des clichés parfois déroutants». Elles inscrivent les bâtiments et ensembles choisis «dans une perspective urbaine plus large que notre regard».

Des images en série défilent en outre sur des écrans montrant l’environnement passé et actuel de chaque réalisation, l’évolution des constructions, leurs élévations, jusqu’aux intérieurs de certaines maisons ou logements.

lp, ats