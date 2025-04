Le traditionnel rendez-vous pascal «Pakômuzé» célèbre ses 20 ans. Pour marquer le coup, de multiples invités – artisans, artistes et institutions – viennent enrichir le programme qui propose plus de 130 activités du 12 au 27 avril.

Pâkomuzé invite cette année le public à récolter le miel avec un apiculteur (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«En invitant des partenaires hors musées, PâKOMUZé se veut fédérateur d'une culture riche et diversifiée, pour toutes et tous, et partout. La culture, ce n'est pas qu'au musée», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

En cette édition anniversaire, le public pourra ainsi s'initier à la cérémonie du thé avec le Cercle Suisse-Japon; au skate et au roller avec l'association lausannoise La Fièvre; ou à la musique algorithmique à l'EPFL. Il sera également possible de réaliser un panier avec un vannier, ou de récolter du miel avec un apiculteur.

Du Musée de la Mécanique d'art et du Patrimoine de Sainte-Croix au Fort de Chillon à Veytaux, plus de 40 musées ou lieux culturels à travers tout le canton ont répondu présent pour cette 20ème édition. Certaines activités sont gratuites et accessibles en tout temps, tandis que d'autres nécessitent une inscription préalable. Le programme complet est à consulter sur le site internet de l'événement.

pakomuze.ch/activites