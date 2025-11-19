L'Association suisse du papier découpé célèbrera quatre décennies d'existence en 2026. Elle propose pour l'occasion une exposition intitulée «Jubilé de rubis, 40 ans de passion pour le papier découpé». Du 30 novembre 2025 au 29 mars 2026, plus d'une centaine d'oeuvres seront à découvrir au Musée du Pays-d'Enhaut & Centre Suisse du papier découpé à Château-d'Oex (VD).

Une grande exposition sera à découvrir dès le 30 novembre à Château-d'Oex à l'occasion des 40 ans de l'Association suisse du papier découpé (archives). ATS

Le vernissage aura lieu le 29 novembre à la Grande salle de Château d'Oex, en présence notamment de l'ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. L'entrée est sur inscription et sous réserve des places disponibles, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Fondée en 1986, l'association regroupe aujourd'hui 430 membres, parmi lesquels des artistes, des collectionneurs et des passionnés de Suisse et d'ailleurs. A l'occasion de cet anniversaire, elle a réuni les réalisations de plus d'une centaine d'artistes membres. Chacun était ainsi invité à présenter une oeuvre autour des thèmes du rubis et du chiffre 40, selon son imaginaire et ses envies.

Les visiteurs découvriront une diversité de styles: découpages en noir et blanc, créations colorées, compositions en trois dimensions et approches mêlant tradition et modernité. Tout a également été pensé pour former un ensemble cohérent, avec une scénographie signée de deux membres de l'association.

Depuis ses débuts, cette dernière s'engage en faveur de la promotion et la mise en valeur de l'art du papier découpé. Sa collection, qui compte plus de 600 oeuvres d'artistes, est par ailleurs conservée au Musée depuis 2023. Ses découpages sont également régulièrement présentés lors des expositions temporaires de l'institution.