  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Château-d'Oex Papier découpé: grande exposition pour les 40 ans de l'association

ATS

19.11.2025 - 15:27

L'Association suisse du papier découpé célèbrera quatre décennies d'existence en 2026. Elle propose pour l'occasion une exposition intitulée «Jubilé de rubis, 40 ans de passion pour le papier découpé». Du 30 novembre 2025 au 29 mars 2026, plus d'une centaine d'oeuvres seront à découvrir au Musée du Pays-d'Enhaut & Centre Suisse du papier découpé à Château-d'Oex (VD).

Une grande exposition sera à découvrir dès le 30 novembre à Château-d'Oex à l'occasion des 40 ans de l'Association suisse du papier découpé (archives).
Une grande exposition sera à découvrir dès le 30 novembre à Château-d'Oex à l'occasion des 40 ans de l'Association suisse du papier découpé (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:27

19.11.2025, 15:54

Le vernissage aura lieu le 29 novembre à la Grande salle de Château d'Oex, en présence notamment de l'ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. L'entrée est sur inscription et sous réserve des places disponibles, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Fondée en 1986, l'association regroupe aujourd'hui 430 membres, parmi lesquels des artistes, des collectionneurs et des passionnés de Suisse et d'ailleurs. A l'occasion de cet anniversaire, elle a réuni les réalisations de plus d'une centaine d'artistes membres. Chacun était ainsi invité à présenter une oeuvre autour des thèmes du rubis et du chiffre 40, selon son imaginaire et ses envies.

Les visiteurs découvriront une diversité de styles: découpages en noir et blanc, créations colorées, compositions en trois dimensions et approches mêlant tradition et modernité. Tout a également été pensé pour former un ensemble cohérent, avec une scénographie signée de deux membres de l'association.

Depuis ses débuts, cette dernière s'engage en faveur de la promotion et la mise en valeur de l'art du papier découpé. Sa collection, qui compte plus de 600 oeuvres d'artistes, est par ailleurs conservée au Musée depuis 2023. Ses découpages sont également régulièrement présentés lors des expositions temporaires de l'institution.

Les plus lus

Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points
Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect