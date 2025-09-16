  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Pas de report du scrutin sur les lois budgétaires

ATS

16.9.2025 - 17:11

A Genève, la votation sur les lois dites «corsets» aura bien lieu le 28 septembre. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre des titres considérés comme «trompeurs» par les référendaires. Ceux-ci invoquaient une atteinte aux droits politiques des citoyens.

A Genève, la votation sur les lois dites "corsets" aura bien lieu le 28 septembre. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre des titres considérés comme "trompeurs" par les référendaires (archives).
A Genève, la votation sur les lois dites "corsets" aura bien lieu le 28 septembre. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre des titres considérés comme "trompeurs" par les référendaires (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.09.2025, 17:11

Dans son arrêt du 10 septembre, la Chambre constitutionnelle considère que l'éventuel caractère trompeur des titres est compensé par les informations contenues dans la brochure de vote et la prise de position des opposants aux lois, comme l'a révélé mardi la Tribune de Genève. Un report du scrutin serait disproportionné et ne répondrait à aucun intérêt public, écrit-elle.

Genève. La droite défend les lois visant à fixer une limite aux déficits

GenèveLa droite défend les lois visant à fixer une limite aux déficits

Le recours portait sur la mention «pour préserver les prestations publiques» qui avait été ajoutée aux lois lors de leur adoption par la majorité de droite au Grand Conseil, alors que les intitulés initiaux ne parlaient que de «maîtrise» des charges et des engagements. Une manoeuvre «déloyale» de dernière minute, selon le recourant, le conseiller national Christian Dandrès (PS/GE).

«La droite pose son slogan de campagne directement sur le bulletin de vote», a déploré le socialiste qui est aussi président national du Syndicat des services publics. En votation fin septembre, les deux modifications de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat visent à contenir les dépenses en cas de budget déficitaire en limitant les charges et les engagements.

Les plus lus

Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
Légende hollywoodienne, Robert Redford est mort
Du cercueil aux réseaux sociaux : le deuil ultramédiatisé d’Erika Kirk
Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale
Le meurtrier de Kirk aurait reconnu son crime dans un message
Un PSG décimé et un Yann Sommer contesté