La Plage des Six-Pompes va proposer du 5 au 10 août à La Chaux-de-Fonds (NE) 136 représentations de théâtre, de danse, de cirque ou de musique. Cinquante compagnies vont inviter le public d'un des plus importants festivals de rue en Europe à partager ses lignes de désir.

Manu Moser, directeur artistique de La Plage des Six Pompes et Pauline Bessire, directrice, ont présenté le programme de l'édition 2025. sda

«Après plusieurs années mouvementées (Covid-19, tempête du 24 juillet 2023), l'édition 2025 sera dans un format et dans des lieux similaires à l'an dernier, même s'il y aura des améliorations», a déclaré mardi Pauline Bessire, la nouvelle directrice de la Plage. Le festival se tiendra sur la promenade des Six-Pompes, la place des Marronniers, dans le secteur Numa-Droz et dans les espaces verts de Beau-Site.

«Deux représentations seront données sur la place du Marché rénovée, mais aucune estrade n'y sera montée. On n'avait pas les moyens d'installer une scène supplémentaire, à celle mise en place en 2024 à Beau-Site, mais on y reviendra», a ajouté la directrice. Avec dans le viseur La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse en 2027.

La manifestation avait accueilli environ 80'000 personnes l'an dernier et espère en recevoir autant lors de cette édition. La navette nocturne, mise en place cette année, en direction de Neuchâtel pourrait drainer davantage de public.

Météo: risque le plus élévé

«Le budget de La Plage est d'environ un million de francs, dont les 37% sont couverts par nos six bars officiels et nos stands de nourriture», a ajouté Pauline Bessire. La manifestation va assurer, comme l'an dernier, un montant minimal par session de 20% pour les artistes, qui sont payés au chapeau.

Les artistes sont ainsi mieux «couverts» en cas de pluie. Réagissant à l'évacuation de Festi'neuch à cause d'un fort orage, Pauline Bessire a expliqué qu'il est «complexe» d'évacuer un lieu ouvert.

Le protocole sécurité a été renforcé depuis la tempête de 2023 et le phénomène météorologique prévaut actuellement sur tous les autres risques. On est en lien avec un météorologue et prêt à informer rapidement le public si besoin, a précisé la directrice.

Spectacles engagés

Cette édition se distingue par de nombreux spectacles engagés, avec des sujets parfois sensibles: les luttes pour les droits des homosexuels, le viol, la grossophobie ou encore le suicide. «Traités de façon douce-amère, frontalement ou en totale dérision, les spectacles de cette cuvée devraient faire des étincelles», a déclaré Manu Moser, directeur artistique et programmateur.

Ses coups de coeur sont «L’Iliade» réinventée par la Cie Bravache, qui vient de Bordeaux mais dont fait partie la Neuchâteloise Ariane Pelluet, le ballet cycliste musical à neuf de La Bande à Tyrex, ou encore les rituels mystiques du Théâtre des Monstres dans «Bêtes». Deux spectacles sont spécialement destinés aux plus jeunes avec «Toni» de la Cie Paprika Royal et «Chaussette» de la Cie Fada.

En parallèle, sept compagnies émergentes testeront leur création dans le cadre du programme de La Nouvelle Vague, accompagnées par le retour de professionnels et par celui du public.

Dans près de 40 villes suisses

De nombreuses déambulations sont également au menu. A tel point que la conférence de presse a déambulé d'un lieu à l'autre en suivant la signalétique rose, symbole de la Plage. Pour montrer que la manifestation se déplace, le responsable du Six Pompes Summer Tour, Thomas Houle, a couru d'un point à l'autre et a même sauté d'une fenêtre.

Le Six Pompes Summer Tour est reparti en tournée depuis le 17 mai dans près de 40 villes suisses pour plus de 110 représentations jusqu'au 20 septembre. Les compagnies vont passer notamment à Avenches (VD), Château d'Oex, Lausanne, Nendaz (VS), Sierre (VS), Porrentruy (JU), St-Ursanne (JU), Vernier ou Meyrin (GE).