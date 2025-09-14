  1. Clients Privés
Journées du patrimoine Plus de 40'000 visiteurs ont découvert des «histoires d'architectures»

ATS

14.9.2025 - 18:09

Quelque 43'000 personnes se sont plongées dans les «histoires d’architectures» du pays à l’occasion des 32es Journées du patrimoine ce week-end en Suisse. Ce voyage dans le temps a permis de découvrir un patrimoine culturel jusqu’alors méconnu, se félicitent dimanche les organisateurs.

Des personnes visitent l'exterieur du Caux Palace, propriete de la Fondation Caux Initiatives et Changement, lors des Journees europeennes du patrimoine en Suisse, JEP, ce dimanche 14 septembre 2025 a Caux. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Des personnes visitent l'exterieur du Caux Palace, propriete de la Fondation Caux Initiatives et Changement, lors des Journees europeennes du patrimoine en Suisse, JEP, ce dimanche 14 septembre 2025 a Caux. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.09.2025, 18:09

Les visites guidées, les ateliers et les spectacles mis sur pied lors de ces Journées «ont révélé les récits aux multiples facettes cachés dans chaque maison, site historique, découverte archéologique, ancien bâtiment industriel ou site culturel et historique», relève le communiqué.

Parmi les patrimoines méconnus mis en lumière, les organisateurs citent l’ancien foyer pour enfants devenu ensuite le «Centro italiano» à Stans, l’orphelinat à Herisau, les quartiers ouvriers de Gerlafingen (SO) ou les baraques de saisonniers à Bienne ou Genève.

L’accent a été mis notamment sur le travail de conservation des monuments historiques et son évolution ces 50 dernières années.

Au total, 414 événements ont eu lieu dans tous les cantons suisses et au Liechstenstein, ayant rassemblé 43’000 personnes dont près de 25’000 en Suisse romande.

Ces Journées du patrimoine sont une initiative du Conseil de l’Europe. En Suisse, elles sont portées par l’Office fédéral de la culture (OFC), la Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments historiques (CSCM), la Conférence suisse des archéologues cantonaux (CSAC) et le Réseau suisse pour le patrimoine culturel.

