  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Monuments d'art Plus de 700 anciens graffitis découverts à l'orphelinat de Pinchat

ATS

28.10.2025 - 14:26

Suite à la curiosité d'un concierge de l'université de Genève, entre 700 et 900 dessins et inscriptions ont été mis au jour à l'orphelinat de Pinchat, à Carouge, par l'office du patrimoine et des sites (OPS). Ces graffitis révèlent les rêves, les tracas et la vie quotidienne des orphelines qui les ont tracés, entre 1942 et 1961.

700 graffitis ont été découverts à l'orphelinat de Pinchat, à Genève. Ils révèlent les rêves, les tracas et la vie quotidienne des orphelines qui les ont tracés entre 1942 et 1961 (image d'illustration).
700 graffitis ont été découverts à l'orphelinat de Pinchat, à Genève. Ils révèlent les rêves, les tracas et la vie quotidienne des orphelines qui les ont tracés entre 1942 et 1961 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 14:26

«Ce qui est extraordinaire et émouvant pour nous, c'est que ce sont des enfants de 11 à 15 ans qui s'expriment à travers ces graffitis», souligne Matthieu de la Corbière, directeur du service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire, suite à un communiqué publié mardi. Ces inscriptions «donnent la parole à celles qui ne l'avaient pas dans les rapports ou les archives de l'époque et donnent vie au bâtiment», ajoute le directeur.

A l'origine de cette découverte, un concierge, qui «a eu la curiosité d'essayer de comprendre ces graffitis qui recouvraient les murs du grenier. Il a contacté les archives d'Etat, qui nous ont appelés», raconte Matthieu de la Corbière, directeur du service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire.

La priorité a alors été de documenter ces inscriptions, qui se croisent et se recouvrent sur les murs de plâtres, par un relevé photogrammétrique détaillé. Au total, 418 graffitis ont été interprétés, dont 154 ont pu être attribués à 56 personnes, à l'aide des Archives d'Etat.

Vedettes, corvées et temps long

«Nous n'avons retrouvé presque aucune injure, aucune blague salace comme on peut en voir aujourd'hui» s'étonne Matthieu de la Corbière. Les témoignages évoquent notamment les moments de détente, les affections nouées entre les résidentes, mais aussi les vedettes de l'époque. «On a retrouvé par exemple un graffiti sur Hugo Koblet, beau cycliste suisse des années 50», s'amuse le directeur.

Certaines inscriptions déplorent aussi des moments de solitude, racontant le temps long écoulé entre les murs de l'orphelinat. «Ces enfants pouvaient y rester de leurs quatre ans jusqu'à leurs 20 ans. Le temps le plus long enregistré est de 17 ans», souligne Matthieu de la Corbière.

A l'orphelinat, les pensionnaires étaient nourries, logées et formées pour devenir ménagères. Après la crise économique des années 30, les pensionnaires devaient aussi faire des corvées pour remplacer le personnel vacant, indique le directeur. Certains graffitis s'en plaignent.

L'orphelinat a été construit en 1915 par l'Hospice général pour les orphelines du canton. Il a fermé ses portes en 1962 après avoir accueilli plus de 600 pensionnaires. Le bâtiment a ensuite servi de logement pour étudiants, puis de bureaux et de salles de cours pour l'Unviersité de Genève.

Les plus lus

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»
Alerte maximale en Jamaïque: l’œil de Melissa à 30 km des côtes
11 adorables Saint-Bernard viennent de naître – Regardez-les en direct !
Lionel Messi se lance... dans les vins valaisans !