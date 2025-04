Le festival de pop culture Polymanga démarre vendredi pour quatre jours à Lausanne, sur le site de Beaulieu. Au menu de son 20e anniversaire, des rencontres avec plus de 30 invités, des concerts, des projections, des tournois de jeux vidéo et des cosplays.

L'événement suisse autour de la pop culture japonaise, américaine et européenne, Polymanga, souffle cette année ses 20 bougies (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'événement suisse autour de la pop culture japonaise, américaine et européenne continue de s'agrandir. Dans quatre halles et le théâtre de Beaulieu, ce ne sont pas moins de 25'000 m2, soit 2000 m2 de plus que l'an dernier, qui sont consacrés à cette édition 2025, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La manifestation accueille une belle brochette d'artistes dans le domaine de l'animation, du cinéma, du manga ou des jeux vidéo, que ce soit des acteurs de séries, des présentateurs TV, des chanteurs, des musiciens, des tiktokers, de streamers, des comédiens de doublage ou encore des dessinateurs et des musiciens. Au moins une trentaine d'invités sont attendus.

Big Ocean et Kisu

Pour cet anniversaire, Polymanga fait la part belle à la musique live, et notamment la K-pop et J-pop, ainsi qu'à l'animation. En tête d'affiche, le groupe phénomène Big Ocean se produira samedi et dimanche. Les trois membres du groupe, Hyunjin, Jiseok et Chanyeon, tous trois malentendants, «brisent les codes et les barrières, portant avec énergie un message d'inclusivité et d'espoir.»

Toujours dans la K-pop, le chanteur sud-coréen Kisu, interprète principal de son précédent groupe 24K, donne un concert samedi. Ses chansons pleines d'émotion et sa voix puissante feront vibrer Beaulieu, promettent les organisateurs.

Connu au Japon et à l'international pour les génériques de «Dragon Ball Z» (Cha-La Head-Cha-La), «One-Punch Man» ou pour son groupe JAM PROJECT, Hironobu Kageyama montera deux fois sur scène, samedi et dimanche. Donnant très peu de concerts en Europe, cette «légende vivante» des génériques de manga est considérée comme l'un des plus grands chanteurs japonais de ces 30 dernières années.

La chanteuse Upiko (vendredi), Cookie San & Yukka (vendredi et samedi) et le groupe Starrysky complètent l'affiche de J-pop.

Homer et Marge Simpson

Le secteur de l'animation et des séries TV est à nouveau au coeur de la programmation. Cette année, les productions japonaises mais aussi américaines et européennes sont mises à l'honneur avec la venue de professionnels du secteur: Minoru Ohashi des studios CoMix Wave Films ("Your Name & Suzume"), des représentants de Fortiche production ("Arcane") ainsi que des comédiens de doublage, à l'instar de Philippe Peythieu et Véronique Augereau, alias Homer et Marge Simpson.

Les stars du web seront, elles aussi, au rendez-vous. Parmi elles, Kevin Tran, Henry Tran, Sora, Sushi Nihiliste ou encore Benzaie et BrunoGraffer. Et comme chaque année, Polymanga met en avant le dessin via un son «Village des artistes». Les oeuvres originales de plus de 115 illustrateurs (retenus sur plus de 225 candidats) sont à découvrir. Enfin, six concours de cosplay (déguisements) ont lieu sur les quatre jours.

Plus de 50'000 visiteurs attendus

Comme désormais depuis trois éditions, Polymanga se débarrasse de tous les déchets issus des boissons consommées pendant la manifestation. Une gourde réutilisable est offerte à toute personne consommant des boissons sur le site du festival. Une fois la gourde acquise, le prix des boissons est divisé par deux afin d'inciter les visiteurs à modifier leurs habitudes.

Après deux ans d'arrêt en raison du Covid-19, les éditions 2022, 2023 (Montreux) et 2024 (retour à Lausanne) ont renoué avec des chiffres records, soit à chaque fois plus de 50'000 visiteurs et même plus de 51'000 l'an dernier, dont plus des trois quarts entre 12 et 30 ans (et un tiers âgé de moins de 18 ans).

www.polymanga.com