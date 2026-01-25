  1. Clients Privés
Valais Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

ATS

25.1.2026 - 09:13

La question de la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais refait surface après le drame de Crans-Montana. Un postulat socialiste en ce sens, déposé en juin 2025 auprès du Grand Conseil valaisan, sera vraisemblablement traité en mars.

Le Grand Conseil valaisan débattra, dès la session de mars, sur les conséquences du drame de Crans-Montana (photo d'illustration).
Le Grand Conseil valaisan débattra, dès la session de mars, sur les conséquences du drame de Crans-Montana (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

25.01.2026, 09:13

25.01.2026, 09:20

La députée Silvia Eyer est l'autrice d'un texte qui demande au Conseil d'Etat d'examiner plusieurs mesures. Le PS demande «l'introduction d'une obligation de conclure une assurance pour tous les bâtiments du canton du Valais», a confirmé samedi à Keystone-ATS le président du PS du Valais romand, Clément Borgeaud.

Le Parti socialiste milite aussi pour la mise en place d'un organisme cantonal d'assurance des bâtiments, de droit public, chargé de couvrir les incendies et les dommages dus à des éléments naturels et d'encourager la prévention des dommages. Il demande enfin au Conseil d'Etat d'instaurer une obligation d'assurer tous les bâtiments cantonaux et communaux auprès de cet établissement.»

Dix-neuf cantons suisses prévoient actuellement une obligation de conclure une assurance pour les bâtiments auprès d'un établissement cantonal d'assurance des bâtiments. Le Valais n'en fait pas partie.

«Une option à analyser»

Dans une interview accordée vendredi au Walliser Bote, le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a donné son point de vue sur la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais: «Je pense que nous devons analyser sérieusement cette option. Il reste toutefois des questions en suspens, notamment en matière de droit de la concurrence.»

Pour le chef du Département valaisan de la sécurité, «il faut également faire la distinction entre une assurance immobilière en tant qu'institution et la question d'une assurance immobilière obligatoire. Ces deux aspects doivent être examinés séparément.»

«Je ne crois toutefois pas à une 'solution miracle'», a poursuivi l'élu PLR. «Cela s'est vu dans le canton de Berne, où l'on a récemment constaté à Lauterbrunnen que de nombreux contrôles n'avaient pas été effectués et que plusieurs entreprises avaient dû être fermées. Ce qui est déterminant, c'est que les règles soient applicables et que les contrôles aient effectivement lieu.»

Traité très vraisemblablement en mars

«Le programme de la session de mars (ndlr: du 9 au 13) n'a pas encore été arrêté, mais je peux bien croire que ce postulat soit traité à cette occasion», a de son côté précisé la présidente du législatif cantonal, Patricia Constantin, à Keystone-ATS.

Suisse. Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski

SuisseLes routes seront encombrées au départ des vacances de ski

La Grande Baillif annonce également «préparer quelque chose de spécial», en début de session, afin de rendre hommage aux victimes du drame du bar «Le Constellation». Une minute de silence sera notamment observée le lundi 9 mars.

