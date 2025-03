Désormais bien implanté à Lausanne, le Prémices festival se déploie sur plusieurs salles et sites de la capitale vaudoise, dès le premier week-end du printemps (archives). ATS

«Pour 2025, la programmation du Prémices festival se distingue par l'expérimentation sonore, à travers de nombreux styles. Du rap au rock, en passant par le folk, l'électro, ou encore la pop, difficile de ne pas remarquer l'envie d'exploration et le brin de folie qui animent les artistes de cette édition», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Comme à chaque édition, la manifestation musicale sera partagée entre des concerts gratuits en fin de journée ou début de soirée (off) et une partie payante en soirée (in). Les quatre lieux «off» sont le Bruxelles Café, MSBWB, Les Arches et Disc-à-Brac. Le Bourg accueillera en particulier des «afters» sur les deux soirs du festival entre 01h00 et 05h00 du matin.

Morceaux en romanche

Parmi les quelques noms à retenir, on trouve le groupe anglais indie Soft Launch, l'inclassable rappeuse française OSO, la dream-pop de l'Italienne Coca Puma, le post-rock intense des Gallois de Slate, la folk douce des Allemands de So Soon ou encore l'hyperpop de la Britannique TWST.

Pour la scène helvétique, le public pourra notamment découvrir le duo féminin et romanche Ladunna, le rappeur genevois Shorty7G, le groupe veveysan de punk industriel Eckhart ainsi que la pop tropicale et déjantée de Palme Cadelli.

L'an dernier, près de 2300 personnes avaient fréquenté les différents concerts proposés.

www.premices.ch