Arts vivants Près de 4000 spectateurs pour le far° Nyon (VD)

ATS

17.8.2025 - 17:20

Quelque 3900 spectateurs se sont rassemblés durant dix jours à Nyon (VD) et dans sa région pour assister au far° festival des arts vivants, qui s'est achevé samedi. Deux événements ont dû être annulés le dernier vendredi en raison des forts d'orages.

La 41e édition du far° festival des arts vivants a proposé 35 projets pour un total de 66 événements, dont 31 gratuits.
ATS

Keystone-SDA

17.08.2025, 17:20

17.08.2025, 17:37

Pour cette édition baptisée «rebonds», le festival a proposé 35 projets pour un total de 66 événements, dont 31 gratuits. Le taux de remplissage est de 87%, indiquent les organisateurs dimanche dans un communiqué.

Selon eux, le far° a confirmé sa vocation: «questionner le monde en donnant la voix à des artistes de tous horizons, leur donner l'opportunité d'expérimenter de nouveaux formats artistiques et d'ainsi vivre des moments joyeux et conviviaux avec les publics (...) et d'imaginer ensemble des trajectoires inédites».

A noter que cette année, trois spectacles étaient adaptés aux personnes en situation de handicap visuel et six accessibles aux personnes en situation de handicap auditif. Onze séances Relax ont par ailleurs permis à un public plus large de «s'approprier les propositions artistiques».

