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Suisse Prix du cinéma: les films nominés à voir au Bio de Carouge

ATS

14.3.2026 - 09:27

Les films en lice pour les Prix du cinéma suisse 2026 seront projetés au cinéma Bio à Carouge (GE) du 23 au 29 mars, souvent en présence de l'équipe du film pour un échange avec le public. Les séances seront à cinq francs en semaine et gratuites le week-end pour les films primés.

Les films nominés pour le Prix du cinéma suisse sont à découvrir au cinéma Bio à Carouge (GE) du 23 au 29 mars pour un prix modique (archives).
Les films nominés pour le Prix du cinéma suisse sont à découvrir au cinéma Bio à Carouge (GE) du 23 au 29 mars pour un prix modique (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.03.2026, 09:27

14.03.2026, 10:23

Treize longs-métrages et deux programmes dédiés aux courts-métrages et aux films de diplôme sont à l'affiche de cette Semaine des nominé-e-s. Toutes les oeuvres font l'objet d'au moins une nomination pour les Prix du cinéma suisse, qui seront décernés vendredi 27 mars à Zurich lors de la cérémonie des Quartz.

Cette semaine, qui met à l'honneur le cinéma suisse, commencera avec la projection de «Salut Betty», un film racontant l'invention dans les années 50 du mythique personnage de Betty Bossi. La séance aura lieu en présence du réalisateur Pierre Monnard.

Le cinéma romand figure en bonne place parmi les oeuvres en compétition. Le public pourra voir «A bras-le-corps» de Marie-Elsa Sgualdo, très en vue avec sept nominations et «Qui vit encore», un documentaire du réalisateur genevois Nicolas Wadimoff, récemment récompensé par le Prix de Soleure. Autre production romande, «Le chantier» de Jean-Stéphane Bron sera présenté en avant-première.

cinema-bio.ch

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