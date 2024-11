La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sera dirigée par Michael Kinzer à partir du 1er juillet 2025. Il est actuellement chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne. Michael Kinzer, né en 1972, succède à Philippe Bischoff.

Michael Kinzer, actuel chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne, dirigera Pro Helvetia (archives). ATS

Le processus de sélection a été mené par un bureau de recrutement externe et a consisté en plusieurs tours et un «assessment», écrit Pro Helvetia mercredi. Une commission de cinq personnes déléguées par le Conseil de fondation a accompagné la procédure. Le conseil de fondation a choisi Michael Kinzer à l'unanimité lors de sa réunion du 19 novembre.

Pour le président du Conseil de fondation Michaël Brändle, «la profonde expérience de Michael Kinzer dans le domaine de la politique et de la promotion culturelle permettra de remplir au mieux la mission de la fondation, à savoir s'engager au niveau national et international en faveur de la création artistique et culturelle de Suisse».

Dans le communiqué, Michael Kinzer déclare: «La culture est le coeur de notre société. Elle doit être accompagnée, encouragée, diffusée. Pro Helvetia assume à ce titre un rôle unique et essentiel. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer à mettre mon énergie et mes convictions au service de la vitalité et de la diversité de la scène culturelle de notre pays.»

Diversité de rôles

Michael Kinzer dirige depuis 2017 le Service de la culture de la Ville de Lausanne et copréside la Conférence des villes en matière culturelle. Il a débuté sa carrière en tant que programmateur à la salle de concerts Fri-Son à Fribourg puis en tant que coordinateur général des événements à Expo.02 et codirecteur du projet Cargo sur l'arteplage de Neuchâtel.

Il a ensuite pris la direction administrative puis générale d'une fondation regroupant le Théâtre Populaire Romand ainsi que la salle de musique et le théâtre de L'heure bleue à La Chaux-de-Fonds (NE). De 2009 à 2015, il a dirigé le Festival de la Cité de Lausanne.

Il a siégé au sein de nombreux jurys et commissions culturelles aux niveaux régional et national, notamment en tant que président du Jury fédéral de musique.

