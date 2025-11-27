Pro Senectute Vaud invite à nouveau les Vaudois à recevoir un ou deux seniors à la maison entre le 18 et le 26 décembre. En plus de ces repas de fête, des activités variées, comme des repas collectifs au restaurant, une visite du marché de Noël à Montreux ou encore une Fête de Noël organisée avec la commune de Nyon, encouragent les retraités à tisser des liens et à rompre l'isolement durant cette période festive.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Pro Senectute Vaud propose à nouveau aux Vaudois d'accueillir un senior pour un repas de fête (archives). ATS

C'est la 6e édition de ces «Tables de Noël». Les volontaires intéressés à accueillir une personne âgée peuvent s'inscrire auprès de l'association jusqu'au 5 décembre. Les retraités qui souhaitent participer en tant que convives ont, eux, jusqu'au 10 décembre pour s'inscrire, indique jeudi Pro Senectute dans un communiqué.

L'association met en lien les personnes âgées et les volontaires, souvent des familles, selon leur proximité géographique. De nombreux hôtes proposent même de véhiculer leur invité, souligne-t-elle.

L'objectif est de lutter contre la solitude durant les Fêtes, une période parfois délicate pour certains. «Ce n'est jamais évident de franchir le pas, surtout pour une personne âgée qui ne connaît pas encore ses hôtes. Mais après les premières minutes de gêne, la magie opère», assure Mehregan Joseph, coordinatrice du projet. «Certains anciens participants continuent même à se revoir en dehors de notre cadre, ce qui est une conséquence très positive de notre action».

Lancées il y a six ans dans le Gros-de-Vaud, les «Tables de Noël» ont été étendues en 2021 à tout le canton.