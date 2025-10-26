L'Association Disputons-Nous (ADN) organise une journée pour questionner la presse et son rôle dans les démocraties. Point d'orgue du programme du 1er novembre au Palais de Rumine à Lausanne: un procès fictif où la presse elle-même sera mise en accusation, devant un président, des avocats et un jury composé du public.

La presse sera sur le banc des accusés lors d'un procès fictif qui se tiendra le 1er novembre au Palais de Rumine (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Censée protéger nos libertés, la presse fait aujourd'hui face à une méfiance grandissante. Elle est accusée de connivences politiques, de dépendance aux grands groupes financiers et d'une course effrénée à l'audience. Dans ce contexte, sensibiliser les plus jeunes à l'esprit critique et à la vérification des sources est primordial, écrit l'ADN dans un communiqué.

Un atelier conçu spécialement pour eux, en collaboration avec la Fondation Hirondelle et l'Association Reliefs, abordera ces questions cruciales pour l'avenir de l'information. Pour prolonger la réflexion, une table ronde organisée avec le Presstival – premier festival en Suisse romande dédié au journalisme – invitera à repenser les fondamentaux du métier.

La presse mise en accusation

Sous la conduite de véritables avocats, un procès fictif s'attaquera à la presse. Interrogée sur son indépendance et ses devoirs, elle devra répondre des charges qui lui sont reprochées. Coupable ou acquittée? Le public, qui fera office de jury, rendra son verdict.

L'audience s'achèvera avec une série d'improvisations de la Ligue d'Improvisation de la Galicienne (LIG), qui revisitera le procès.

Des visites guidées inattendues inviteront le public à interviewer le grand requin blanc du Naturéum et l'homme des cavernes du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Silencieux depuis des décennies, ces deux spécimens emblématiques de Rumine se confieront au micro du comédien Benjamin Mischler à travers un voyage dans le temps drôle et décalé.

Hommage à Charles Kleiber

Cette journée sera également l'occasion de rendre un hommage à Charles Kleiber, fondateur de l'Association Disputons-Nous et initiateur des Disputes, disparu en janvier 2025. Poursuivre le dialogue public auquel il était profondément attaché est une manière de prolonger son héritage.