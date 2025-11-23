Sur fond de polémiquePrès de 22'000 spectateurs ont assisté au Montreux Comedy
23.11.2025 - 11:43
La 36e édition du Montreux Comedy a attiré 22'000 spectateurs à Lausanne, une fréquentation stable par rapport à l'an dernier. Les 14 représentations et deux spectacles dédiés à la relève ont réuni 76 artistes de sept nationalités différentes.
Le festival a «une fois de plus fait le plein de rires et ravi le public avec une large palette d'humoristes venus de la Francophonie, dont 15% de Suisse», indiquent les organisateurs dans leur communiqué de bilan.
Son président fondateur, Grégoire Furrer, ajoute que le Montreux Comedy a toujours cherché «à dépasser les frontières, priorisant l'art du rire à tout clivage.» Il ajoute que son festival est «plus que jamais» un rendez-vous «incontournable de l'humour francophone à un niveau international et régional.»
Comme déjà annoncé jeudi dernier, la 37e édition, prévue du 11 au 22 novembre 2026, se déroulera à la fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et au 2m2c à l'Auditorium Stravinski à Montreux. Les responsables ont déjà annoncé 18 spectacles et plus de 100 artistes. Ils attendent quelque 26'000 personnes.