La 36e édition du Montreux Comedy a attiré 22'000 spectateurs à Lausanne, une fréquentation stable par rapport à l'an dernier. Les 14 représentations et deux spectacles dédiés à la relève ont réuni 76 artistes de sept nationalités différentes.

Délocalisé depuis trois ans à Lausanne en raison des travaux au 2m2c de Montreux, le festival retrouvera la Riviera en 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le festival a «une fois de plus fait le plein de rires et ravi le public avec une large palette d'humoristes venus de la Francophonie, dont 15% de Suisse», indiquent les organisateurs dans leur communiqué de bilan.

Son président fondateur, Grégoire Furrer, ajoute que le Montreux Comedy a toujours cherché «à dépasser les frontières, priorisant l'art du rire à tout clivage.» Il ajoute que son festival est «plus que jamais» un rendez-vous «incontournable de l'humour francophone à un niveau international et régional.»

Des propos qui font notamment écho aux critiques de l'humoriste vaudois Yoann Provenzano qui, la semaine dernière dans 24 Heures, regrettait le peu de place laissée aux artistes locaux.

Retour à Montreux

Délocalisé depuis trois ans à Lausanne en raison des travaux au 2m2c de Montreux, le festival retrouvera la Riviera en 2026, mais sans pour autant quitter la capitale vaudoise.

Comme déjà annoncé jeudi dernier, la 37e édition, prévue du 11 au 22 novembre 2026, se déroulera à la fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et au 2m2c à l'Auditorium Stravinski à Montreux. Les responsables ont déjà annoncé 18 spectacles et plus de 100 artistes. Ils attendent quelque 26'000 personnes.