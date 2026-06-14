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Votations cantonales Neuchâtel inscrit les droits des aînés dans sa Constitution

ATS

14.6.2026 - 12:18

La population neuchâteloise devrait approuver dimanche très largement l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une partie de la droite s'opposait à cet objet, mais n'a pas fait campagne sur le sujet.

Le nouvel article donne mandat à l'Etat et aux communes neuchâteloises de prendre en compte les aînés dans leurs besoins, en particulier en les consultant sur les sujets qui les concernent (image symbolique).
Le nouvel article donne mandat à l'Etat et aux communes neuchâteloises de prendre en compte les aînés dans leurs besoins, en particulier en les consultant sur les sujets qui les concernent (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

14.06.2026, 12:18

14.06.2026, 12:20

Après le résultat de dix communes sur 24, les citoyens neuchâtelois acceptent ce nouvel article constitutionnel à 77,24%. Le taux de participation s'élève actuellement à 45,44%.

La Constitution neuchâteloise aura à l'avenir un nouvel article qui précise que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés. Le projet s'inspire d'articles existants dans les Constitutions genevoise et fribourgeoise.

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