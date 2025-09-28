  1. Clients Privés
55,2% contre Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

ATS

28.9.2025 - 13:47

Il ne devrait pas y avoir davantage de transparence dans le calcul des loyers dans le canton de Berne. Après le dépouillement de huit arrondissements sur dix, le non l'emporte par près de 55,2% des votants.

Dans le canton de Berne, ce sont surtout les régions urbaines qui sont touchées par la pénurie de logements (photo prétexte).
Dans le canton de Berne, ce sont surtout les régions urbaines qui sont touchées par la pénurie de logements (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:47

28.09.2025, 13:54

Les résultats concernent essentiellement des arrondissements ruraux et de l'Oberland. Ceux de la région de Berne qui compte une forte proportion de locataires ne sont pas encore tombés. Le «non» obtient 102'714 suffrages contre 83'229 suffrages pour le «oui».

Porté par l'Asloca du canton de Berne et soutenu par une coalition regroupant essentiellement des partis de gauche, ce texte vise à dissuader les propriétaires d’augmenter trop fortement les loyers lors d'un changement de locataires. L'idée était de freiner la hausse continue des loyers.

Valais. Saint-Maurice, les citoyens votent contre la carrière des Râpes

ValaisSaint-Maurice, les citoyens votent contre la carrière des Râpes

La majorité des citoyens ont douté de l'efficacité de l'initiative, estimant que son adoption n'aurait pas permis de résoudre le problème de pénurie de logements.

