Genève Remise d'une pétition pour «sauver» le Bioparc

ATS

10.11.2025 - 16:58

A Genève, l'Association des Amis du Bioparc a remis la pétition «Sauvez le bioparc maintenant» munie de 22'684 signatures au Conseil d'Etat et au Grand Conseil. Lancée en juillet, elle demande à maintenir le projet initial du nouveau Bioparc sur le site de Belle-Idée à Thônex.

L'Association des Amis du Bioparc a remis une pétition signée par 22 684 personnes au Conseil d'Etat et au Grand Conseil lundi, pour maintenir le projet initial à Thônex (image d'illustration).
L'Association des Amis du Bioparc a remis une pétition signée par 22 684 personnes au Conseil d'Etat et au Grand Conseil lundi, pour maintenir le projet initial à Thônex (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 16:58

10.11.2025, 17:25

L'association a aussi sollicité un rendez avec le nouveau conseiller d'Etat Nicolas Walder chargé du Département du territoire, pour «discuter du projet au plus vite», indique-t-elle dans un communiqué lundi. Elle avait décidé de mettre le projet sur pause jusqu'au départ de son prédécesseur Antonio Hodgers.

Le Bioparc avait reçu en juin un courrier concernant une demande préalable d'autorisation de construire. Le canton estimait que le nouveau projet sur le site de Belle-Idée était hors cadre et ostentatoire.

Selon l'association, les signatures obtenues montrent que le Bioparc, de par son accueil des animaux en situation de détresse et ses prestations aux visiteurs, répond à un besoin «largement exprimé». Elle insiste sur la nécessité de réaliser le projet «maintenant» et espère trouver avec le canton «des solutions mutuellement profitables».

