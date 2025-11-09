  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Oenologie Salon des vins des Côtes de l'Orbe: 7e édition le week-end prochain

ATS

9.11.2025 - 11:00

Le village de Daillens dans le Gros-de-Vaud accueillera les 14 et 15 novembre la 7e édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe. Dix-neuf vigneronnes et vignerons de cette appellation présenteront leurs crus à la salle Jean Villard-Gilles. Cette année, c'est le canton de Schaffhouse qui est l'invité d'honneur, représenté par deux caves.

Daillens accueille en fin de semaine prochaine une nouvelle édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe (photo symbolique).
Daillens accueille en fin de semaine prochaine une nouvelle édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 11:00

09.11.2025, 12:29

Pour accompagner les stands dédiés à la présentation des vins, un marché de produits du terroir se tiendra sur place, avec la présence d'artisans de la région qui proposeront bières, fromages, charcuteries, macarons ou encore chocolats, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Samedi 15 novembre, le salon servira également d'étape au championnat vaudois de dégustation, le «Verre d'Or», avec six vins issus de cépages régionaux à déguster à l'aveugle. L'appellation Côtes de l'Orbe est issue d'un vignoble qui s'étend sur environ 180 hectares, répartis sur 22 communes entre Yverdon-les-Bains et Eclépens.

Les plus lus

Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?
Ferme évacuée à Ramiswil (SO): plus de 100 chiens euthanasiés
Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent
Un 2e tour aux nombreuses inconnues pour le Gouvernement jurassien
Arrêt d'urgence pour un vol officiel belge en chemin vers la Colombie