Le village de Daillens dans le Gros-de-Vaud accueillera les 14 et 15 novembre la 7e édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe. Dix-neuf vigneronnes et vignerons de cette appellation présenteront leurs crus à la salle Jean Villard-Gilles. Cette année, c'est le canton de Schaffhouse qui est l'invité d'honneur, représenté par deux caves.

Daillens accueille en fin de semaine prochaine une nouvelle édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour accompagner les stands dédiés à la présentation des vins, un marché de produits du terroir se tiendra sur place, avec la présence d'artisans de la région qui proposeront bières, fromages, charcuteries, macarons ou encore chocolats, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Samedi 15 novembre, le salon servira également d'étape au championnat vaudois de dégustation, le «Verre d'Or», avec six vins issus de cépages régionaux à déguster à l'aveugle. L'appellation Côtes de l'Orbe est issue d'un vignoble qui s'étend sur environ 180 hectares, répartis sur 22 communes entre Yverdon-les-Bains et Eclépens.