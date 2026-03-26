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Expo au château St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke

ATS

26.3.2026 - 11:44

Dès samedi et jusqu'au 22 novembre, le château de St-Maurice propose une exposition consacrée à Lucky Luke. L'occasion de se plonger dans l'univers du célèbre personnage de bande dessinée.

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery
St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. L’exposition propose près de 500 objets muséographiques autour du célèbre cow-boy Lucky Luke.

L’exposition propose près de 500 objets muséographiques autour du célèbre cow-boy Lucky Luke.

Photo: ATS

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. Lucky Luke est avec son fidèle Jolly Jumper, les Dalton ou Rantanplan, une icône de la bande dessinée et de l’humour dessiné.

Lucky Luke est avec son fidèle Jolly Jumper, les Dalton ou Rantanplan, une icône de la bande dessinée et de l’humour dessiné.

Photo: ATS

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. L'expo sur l'univers de Lucky Luke s'ouvre samedi jusqu'au 22 novembre au château de St-Maurice.

L'expo sur l'univers de Lucky Luke s'ouvre samedi jusqu'au 22 novembre au château de St-Maurice.

Photo: ATS

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery
St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. L’exposition propose près de 500 objets muséographiques autour du célèbre cow-boy Lucky Luke.

L’exposition propose près de 500 objets muséographiques autour du célèbre cow-boy Lucky Luke.

Photo: ATS

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. Lucky Luke est avec son fidèle Jolly Jumper, les Dalton ou Rantanplan, une icône de la bande dessinée et de l’humour dessiné.

Lucky Luke est avec son fidèle Jolly Jumper, les Dalton ou Rantanplan, une icône de la bande dessinée et de l’humour dessiné.

Photo: ATS

St-Maurice: huit mois pour se plonger dans l'univers de Lucky Luke - Gallery. L'expo sur l'univers de Lucky Luke s'ouvre samedi jusqu'au 22 novembre au château de St-Maurice.

L'expo sur l'univers de Lucky Luke s'ouvre samedi jusqu'au 22 novembre au château de St-Maurice.

Photo: ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:44

26.03.2026, 11:50

Apparu pour la première fois en 1946, ce cow-boy sans attaches né de l’imagination de Morris (1923-2001) et nourri, notamment, du talent scénaristique de René Goscinny (1926-1977), célèbre cette année ses 80 ans.

Lucky Luke est avec son fidèle Jolly Jumper, les Dalton ou Rantanplan, une icône de la bande dessinée et de l’humour dessiné. «Héros de 70 albums, son mythe ne cesse de se prolonger, que cela soit à travers de nouvelles aventures dessinées par Achdé et scénarisées par Jul, des hommages rendus par des auteurs contemporains ou de nombreuses productions audiovisuelles», résume Philippe Duvanel, le directeur du château de St-Maurice, dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

Des centaines d'objets à découvrir

L’exposition propose près de 500 objets muséographiques. Ceux-ci vont de facsimilés de scénarios de René Goscinny à des croquis en passant par des dessins et des planches, des projections, des magazines et divers objets.

L'expo se concentrera principalement, sur son premier étage, à l’oeuvre de Morris et de René Goscinny. Son deuxième étage sera, pour sa part, dédié aux prolongations éditoriales, audiovisuelles, musicales et même publicitaires de Lucky Luke.

Des couvertures à redécouvrir

Au fil de sa visite, le public pourra découvrir un large portrait de Morris, sa passion pour l’art de la caricature et des jouets animés, les origines de Lucky Luke ou encore la forte évolution de ses dessins au fil des 15 premières années d’existence du personnage.

«Les visiteurs pourront aussi apprécier le goût de l'auteur belge pour le dessin des couvertures de ses albums, la censure qu’il a souvent dû combattre, la truculente galerie de personnages qu’il a imaginée et son talent singulier de l’usage narratif des ombres et de la couleur dans son oeuvre», complète Philippe Duvanel.

Objectif: 25'000 visiteurs

Chacun pourra également découvrir la force d’inspiration et d’attraction que Lucky Luke continue d’exercer sur les bédéistes. Une salle de l’exposition mettra en avant les hommages libres d'auteurs tels que Matthieu Bonhomme, Bouzard, Blutch, Ralf König, Mawil ou Brüno & Appollo. Enfin, l'exposition propose un très vaste espace de lecture, équipé pour l’occasion de rocking-chairs et de sièges, selles de cheval.

La Fondation du château de St-Maurice espère accueillir plus de 25'000 personnes jusqu'au 22 novembre. A l’occasion des vacances de Pâques, du 30 mars au 19 avril, le château sera exceptionnellement ouvert tous les jours de 11h00 à 17h30 (dimanche jusqu’à 17h00).

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